Với vị đầu bếp 56 tuổi này, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt những năm tháng làm nghề là vào năm 2017, khi trợ lý của linh mục Louis Loiseau (91 tuổi) – người sống những ngày cuối đời tại Singapore – gõ cửa nhà hàng, nhờ ông nấu một bát xúp hành tây kiểu Pháp.

Đầu bếp Rathakrishnan Ramaiyan. Ảnh: ST/LUTHER LAU

Suốt 2 tháng sau đó, người trợ lý đều ghé nhà hàng 2 lần mỗi tuần để lấy món xúp. Khi tin nhắn đặt món đột ngột ngừng lại, ông Ratha hiểu rằng vị linh mục người Pháp đã qua đời.

"Với tôi, việc có thể giúp Cha Loiseau thưởng thức hương vị quê nhà trong những ngày cuối đời là một vinh dự to lớn, chẳng khác gì được nhận sao Michelin", ông nói.

Ông Ratha gần như là đầu bếp duy nhất ở “đảo quốc sư tử” chuyên phục vụ những thực khách sắp mất. Nhiều người tìm đến nhà hàng của ông sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi. Họ gọi những món thật ngon như má bò, vịt hầm rượu vang đỏ… để tận hưởng “khoảnh khắc cuối cùng”.

Bữa ăn được nhóm hỗ trợ chuẩn bị cho gia đình một nữ bệnh nhân 83 tuổi. Ảnh: Andrew's Community Hospital

Tiến sĩ Paul Victor Patinadan, PGS khoa Khoa học Xã hội thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, cho rằng: “Các món ăn luôn là biểu tượng của tình yêu và sự quan tâm, đặc biệt trong những nền văn hóa coi ẩm thực là trung tâm như ở châu Á.

Suy nghĩ, cảm xúc, giá trị, niềm tin và ký ức của mỗi người đều hòa quyện trong những món ăn và cách họ chuẩn bị chúng”.

Chỉ 1 tuần sau bữa tối cùng đại gia đình, bà Mary Ho (giữa) đã qua đời. Ảnh: Andrew's Community Hospital

Ambulance Wish Singapore (AWS), một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người bệnh nan y, thường xuyên nhận được những lời bày tỏ nguyện vọng được thưởng thức lần cuối những món ăn yêu thích.

Đầu bếp Ratha và các thành viên AWS cho biết, thời gian luôn là thách thức lớn vì sức khỏe bệnh nhân có thể chuyển biến xấu bất ngờ. Họ luôn cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của bệnh nhân nhanh nhất có thể.

Yeo Kok Hoong, bệnh nhân ung thư phổi và não, đang thưởng thức món gà rán ông yêu cầu. Ảnh: ST/GAVIN FOO

Theo điều dưỡng Quek Yanting (Bệnh viện Dover Park), việc giúp bệnh nhân giữ lại ý thức về bản thân qua những món ăn quen thuộc bên gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Hiện, các bệnh viện tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân trong những ngày cuối, dù món ăn không hoàn toàn lành mạnh.

"Đôi khi việc được tự do lựa chọn món ăn yêu thích và cùng ăn chúng với gia đình hay bạn bè, mới là điều ý nghĩa nhất với người bệnh", đầu bếp Ratha khẳng định.