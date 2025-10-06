Chiều 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Tiến Đoan (tức "bầu" Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có hai vi phạm.

Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Sau đó, từ năm 2021-2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

Hành vi thứ hai, công an xác định rằng từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án.

Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á.

Ngoài ra, ông Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 29/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan. Ông Đoan bị bắt về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.