Tại giải VĐ bóng bàn quốc gia 2026 (cũng là giải đấu tính thành tích môn bóng bàn- Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X), đoàn CAND đã giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và đứng đầu toàn đoàn, vượt qua nhiều trung tâm bóng bàn mạnh, giàu truyền thống. Ba HCV của CAND thuộc về Đinh Anh Hoàng (đơn nam), Trần Mai Ngọc (đơn nữ) và Đinh Anh Hoàng- Lê Đình Đức (đôi nam). Thành tích này mang cột mốc đặc biệt với đoàn CAND, bởi ở nhiều kỳ Đại hội TDTT toàn quốc trước đây, chưa có đơn vị nào cùng lúc giành được 2 tấm HCV đơn nam và đơn nữ.

Đinh Anh Hoàng đánh bại Đoàn Bá Tuấn Anh, vô địch bóng bàn quốc gia 2026

Với thành tích đặc biệt này, T&T Group của ông bầu Đỗ Quang Hiển đã quyết định thưởng 2,2 tỷ đồng cho thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường. Ngoài việc ghi nhận những nỗ lực, thành tích vừa đạt được của dàn cây vợt bóng bàn CAND, đồng thời động viên để BHL và các VĐV tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn. Cụ thể, trong lễ khen thưởng chiều 18/8, HLV Vũ Mạnh Cường tự tin cùng các học trò hướng tới chinh phục chức vô địch tại giải bóng bàn Đông Nam Á sắp tới.

Ông bầu Đỗ Quang Hiển chúc mừng các tay vợt vừa giúp bóng bàn CAND thắng lớn ở giải VĐQG

Trên thực tế, thành tích của bóng bàn CAND là kết quả của mô hình phối hợp giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và tập đoàn của bầu Hiển khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác trong tuyển chọn, đào tạo VĐV bóng bàn vào tháng 5/2024.

Thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường nhận khoản thưởng kỷ lục

Trong mô hình này, ngành Công an và Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phát huy thế mạnh về hệ thống tổ chức, môi trường kỷ luật, cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và thi đấu; trong khi doanh nghiệp bổ sung nguồn lực cho chế độ, đào tạo, tập huấn và tạo thêm cơ hội để các VĐV được cọ xát trong những môi trường có trình độ cao.