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Trung vệ Phạm Xuân Mạnh tự tin cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình.
Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần giữ sự tập trung để giành vé chung kết.