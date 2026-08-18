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Chiều 18/8, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
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Được trở về sân nhà, Đình Bắc và các đồng đội rất tự tin.
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Trước đó ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0.
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Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang Sik có lợi thế rất lớn giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
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Xuân Son vẫn là chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam.
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Dù được chơi trên sân nhà nhưng tuyển Việt Nam vẫn thể hiện sự thận trọng, tìm ra giải pháp ngăn chặn đối phương tấn công hai biên.
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Quang Hải lấy lại sự tự tin sau trận lượt đi ghi dấu ấn với đường chuyền khiến đối thủ đưa bóng về lưới nhà.
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Tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa, nhưng chắc chắn muốn làm nhiều hơn như thế khi tiếp đón Malaysia.
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Đình Bắc quyết nâng số bàn thắng của mình ở giải đấu năm nay. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình. 

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