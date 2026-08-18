Kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 mang đến thử thách lớn cho Công an Hà Nội (CAHN), đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.

Sau khi vượt qua Adelaide United ở trận play-off bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, thầy trò HLV Alexandre Polking bước vào vòng đấu chính thức với vị thế đội hạt giống số 4 khu vực Đông Á. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm đưa CAHN vào một hành trình được dự báo vô cùng khắc nghiệt.

8 đối thủ mà CAHN phải đối mặt ở AFC Champions League Elite 2026/27 - Ảnh: CLB

Đội bóng ngành Công an sẽ lần lượt chạm trán những tên tuổi lớn như Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka (Nhật Bản), Shanghai Port, Beijing FC (Trung Quốc) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Đáng chú ý, CAHN phải đối đầu tới 5 đại diện đến từ Nhật Bản - nền bóng đá số 1 châu Á. Trong số này, Kashima Antlers từng vô địch châu lục, còn Gamba Osaka là đội bóng giàu truyền thống và đang sở hữu vị thế cao tại đấu trường AFC.

Bên cạnh những thử thách chuyên môn, Shanghai Port, Beijing FC và Johor Darul Ta’zim cũng là những đối thủ đáng gờm nhờ tiềm lực tài chính, lực lượng chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo thể thức mới, AFC Champions League Elite không chia bảng truyền thống. Mỗi đội sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Kết quả sẽ được tính trên bảng xếp hạng chung để xác định các suất đi tiếp.

Thể Công Viettel cũng rơi vào bảng đấu khó khăn - Ảnh: AFC

Trong khi đó, tại AFC Champions League Two 2026/27, Thể Công Viettel cũng gặp thử thách lớn khi nằm ở bảng E khu vực Đông Á cùng FC Seoul, Melbourne Victory và đội thắng trong cặp play-off Persib Bandung/Manila Digger.

Đây là bảng đấu khó với đại diện Việt Nam khi FC Seoul sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Hàn Quốc, còn Melbourne Victory nổi bật với lối chơi giàu thể lực. Nếu Persib Bandung góp mặt, thầy trò HLV Popov cũng sẽ phải đối đầu với một đội bóng Indonesia có lực lượng mạnh và sân nhà đầy sức ép.