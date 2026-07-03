Cuộc gặp nhiều cảm xúc

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chàng trai Mỹ đưa mắt tìm bạn gái người Việt trong lần đầu gặp gỡ tại sân bay thu hút gần 7 triệu lượt xem cùng gần 400 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn gái vốn chỉ được trò chuyện qua video, chàng trai Mỹ nở nụ cười hạnh phúc, bỏ lại đống hành lý để chạy đến ôm chầm lấy. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ngô Thị Thanh Ngân (SN 2002, quê Đà Nẵng) và Luca Danti (SN 2000, quốc tịch Mỹ) – chàng trai mang 2 dòng máu Ý và Ba Lan.

Cuộc gặp vào đúng đêm giao thừa đã trở thành định mệnh của cặp đôi, đưa họ đến cái kết hạnh phúc.

Cặp đôi gặp nhau sau vài tháng trò chuyện qua tin nhắn, cuộc gọi video

Thanh Ngân kể, họ quen nhau vào năm 2024 nhờ người thân giới thiệu. Chú ruột của Ngân là bạn thân 10 năm của mẹ Luca. Khi biết Luca muốn tìm hiểu một cô gái Việt Nam, chú của Ngân đã giới thiệu cả hai với nhau.

Ngày 28/8/2024, Luca gửi cho Ngân tin nhắn đầu tiên. Cuộc trò chuyện có chút bỡ ngỡ nhưng không hề xa cách. Luca hỏi bạn gái mới quen: “Ước mơ của em là gì?”. Ngân đáp: “Em muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cha mẹ và đi vòng quanh thế giới”.

Chàng trai Mỹ cũng bày tỏ: “Anh muốn làm thật tốt để ba mẹ được nghỉ hưu sớm và anh có thể đưa vợ con đi muôn nơi”.

Họ cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn từ những tin nhắn mộc mạc ấy. Những ngày sau, việc trò chuyện đã trở thành thói quen mỗi ngày của hai người. Sự trưởng thành của Luca khiến Thanh Ngân có cảm giác an tâm và dần thu hẹp khoảng cách.

“Cuối năm 2024, Luca muốn sang Việt Nam gặp tôi nên nhắn hỏi ‘khi nào em có nhiều thời gian nhất?’. Tôi đáp ‘Tết âm lịch’. Và anh ấy đã bay 20 tiếng, từ Mỹ sang Việt Nam vào đúng đêm giao thừa”, Ngân kể.

Video ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên của Luca và Thanh Ngân hút gần 7 triệu lượt xem

Đêm ấy, thay vì đón giao thừa bên gia đình như mọi khi, Ngân đã đến sân bay Đà Nẵng chờ đón Luca. Cô nhớ rõ, khoảnh khắc thấy bạn trai bước ra với gương mặt thấm mệt, ánh mắt liếc tìm, cô không kiềm chế được sự xúc động. Lúc họ ôm trầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ là lúc tiếng pháo hoa nổ tưng bừng.

“Đêm giao thừa cùng tiếng pháo hoa rộn rã ấy là điều tôi khó quên trong đời”, Ngân chia sẻ.

Màn cầu hôn ngọt ngào

Đêm đó, sau khi về khách sạn tắm rửa, thay quần áo, Luca đến nhà Ngân xông đất. Vừa bước vào nhà, Luca thân tình chào hỏi bằng tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới, mẹ”. Lời chào tự nhiên và đầy tình cảm khiến mẹ Ngân vui lòng.

Dịp đó, Luca ở lại Việt Nam nửa tháng. Anh trải nghiệm trọn vẹn Tết Việt với nhiều hoạt động như hái lộc đầu năm, chúc Tết họ hàng, lì xì người già, trẻ nhỏ, ăn các món ăn truyền thống của ngày Tết...

Luca cầu hôn Thanh Ngân đầy lãng mạn

Anh hòa nhập nhanh chóng, không từ chối món ăn lạ nào, có thể hát karaoke cả buổi với người thân, hàng xóm của Thanh Ngân...

“Cũng trong dịp này, anh đã nói chuyện với bố mẹ tôi, xin được cưới tôi làm vợ. Anh ấy nói: ‘Anh phải xin phép ba mẹ trước rồi mới cầu hôn em’.

Trước thành ý của anh, ba mẹ hỏi tôi: ‘Con có đồng ý đến với Luca không?’. Tôi đáp: ‘Con đồng ý. Con đã chọn anh ấy là người đồng hành với mình’”, Ngân kể.

Trước khi trở về Mỹ, Luca mua tặng Ngân một chiếc nhẫn đính ước, kèm lời hứa hẹn: “Anh hứa sẽ về với em. Anh sẽ làm thật tốt”.

Lời hứa đó được Luca thực hiện chỉ sau 2 tháng xa cách. Anh quay lại Việt Nam vào tháng 4/2025 và lần này dẫn theo cả bố mẹ để tổ chức lễ đính hôn cùng Thanh Ngân.

Trước đó, Luca đã có màn cầu hôn lãng mạn tại sân thượng của một khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng. Trong không gian tràn ngập gió và ánh sáng, Luca hỏi Ngân: “Mẫu người đàn ông nào em ao ước được lấy làm chồng?”. Ngân hạnh phúc đáp: “Chính là anh”.

Chiếc nhẫn đính hôn được lồng vào tay Thanh Ngân, như một cái kết đẹp cho mối tình xuyên biên giới của hai người. Khi con trai cầu hôn thành công, mẹ Luca đã bật khóc vì vui mừng.

Thanh Ngân bên bố mẹ Luca trong lễ đính hôn

Một ngày sau, lễ đính hôn được tổ chức tại nhà gái theo phong tục truyền thống của người Việt. Nhà trai chuẩn bị 6 tráp lễ gửi đến nhà gái, mẹ Luca cũng chuẩn bị vàng làm quà tặng cho nàng dâu mới. Cặp đôi thắp hương gia tiên, ra mắt họ hàng nội ngoại của Thanh Ngân.

“Mẹ chồng tôi xúc động khi thấy con trai tìm được hạnh phúc. Bà nói với thông gia: 'Ông bà yên tâm. Chúng tôi sẽ coi Ngân như con gái ruột để yêu thương, chăm sóc’”, Ngân kể.

Hiện tại, vì nhiều thủ tục chưa hoàn tất, cặp đôi vẫn sống xa nhau. Thi thoảng, Luca sẽ từ Mỹ bay về Việt Nam thăm Thanh Ngân và gia đình vợ.

Dẫu xa nhau nửa vòng trái đất, tình yêu của họ vẫn được vun đắp mỗi ngày nhờ sự tin tưởng. Họ dành thời gian cho nhau, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống và dự định tương lai. Khoảng cách không còn là rào cản khi cả hai đều trân trọng và nỗ lực giữ gìn mối quan hệ này.

“Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới tại Mỹ vào cuối năm 2026 và tại Việt Nam vào cuối năm 2027”, Ngân nói.

Ảnh và video: NVCC