Tại phân khu “Khát vọng bầu trời”, Vietjet mang đến một không gian trưng bày ấn tượng với diện tích 1.000 m², được thiết kế hiện đại, trẻ trung, với chủ đề “80 năm Tự hào Việt Nam - Bay cùng Vietjet”.

Là hãng hàng không thế hệ mới tiên phong, Vietjet hiện diện tại triển lãm với mong muốn đồng hành cùng câu chuyện về khát vọng chinh phục bầu trời, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Việc tham gia không chỉ nhằm kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững.

Thông qua những hình ảnh, hiện vật, công nghệ trình chiếu và trải nghiệm thực tế, câu chuyện về hành trình phát triển bứt phá của Vietjet được khắc họa sinh động, đầy cảm xúc.

Khách thăm quan trải nghiệm buồng lái mô phỏng huấn luyện phi công tại triển lãm

Đến với gian trưng bày của Vietjet, đông đảo khách thăm quan được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn. Lần đầu tiên, công chúng có cơ hội ngồi vào buồng lái mô phỏng, hóa thân thành phi công để “cất cánh” bay khắp thế giới. Không gian khoang hành khách và phòng chờ sang trọng cũng được tái hiện, đồng thời khách thăm quan còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng từ SkyShop và Vikkafe.

Bên cạnh đó, Vietjet còn mang đến những trải nghiệm công nghệ hiện đại như ứng dụng sinh trắc học trong thủ tục bay, vé điện tử, hệ thống check-in online, khẳng định vị thế tiên phong đổi mới trong ngành hàng không.

Không gian Vietjet đã trở thành điểm nhấn nổi bật tại triển lãm, thu hút đông đảo khách thăm quan từ nhiều lứa tuổi. Trong ngày khai mạc (28/8), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã ghé thăm gian hàng, đánh giá cao nỗ lực và thành tựu Vietjet đạt được. Sự xuất hiện của Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong hoạt động giao lưu cũng tạo thêm sức hút lớn, đặc biệt với giới trẻ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ hai từ trái sang) ghé thăm khu trưng bày của Vietjet vào sáng ngày 28/8

Các cựu chiến binh xúc động khi được tận mắt chứng kiến thành quả ngành hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó Vietjet là đại diện tiêu biểu của thế hệ mới. Đông đảo học sinh, sinh viên cũng tìm đến gian trưng bày để trải nghiệm buồng lái mô phỏng, khám phá cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hàng không.

Góp mặt tại triển lãm thành tựu đất nước, Vietjet không chỉ khẳng định vị thế là hãng hàng không thế hệ mới dẫn đầu mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Thông qua việc giới thiệu công nghệ tiên tiến, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, cùng hình ảnh tàu bay đỏ - vàng mang cờ Tổ quốc vươn khắp năm châu, Vietjet đã trở thành “sứ giả văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Vietjet cũng cho thấy trách nhiệm xã hội khi tiên phong triển khai các giải pháp xanh, hướng tới phát triển bền vững: sử dụng nhiên liệu hàng không thân thiện môi trường, giảm phát thải, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet. Những đóng góp này hòa chung vào thông điệp lớn của triển lãm: khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Hình ảnh “cầu nối bầu trời” của Vietjet không chỉ dừng lại ở triển lãm, mà tiếp tục được khẳng định trên từng đường bay - khi hãng trở thành cầu nối tăng trưởng các nền kinh tế, kết nối văn hóa và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp giữa các dân tộc.

Trên hành trình sắp tới, Vietjet định hướng không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy hợp tác toàn cầu, song hành cùng phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng. Hãng hàng không thế hệ mới đang đồng hành cùng đất nước và ngành hàng không trên hành trình vươn xa, đưa khát vọng Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa trên bầu trời thế giới.

Thu Loan