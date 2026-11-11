Giả danh nhân viên BHXH báo cấp thẻ, hoàn tiền BHYT, kẻ gian dụ người dân cung cấp mã OTP, cài ứng dụng lạ để chiếm đoạt tiền. BHXH cảnh báo người dân cần biết để tránh sập bẫy.

Ngày 11/11, BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ BHXH, thông báo cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm để dụ người dân cung cấp thông tin, cài ứng dụng lạ, chiếm đoạt tài sản.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều phản ánh về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Theo đó, người gọi tự xưng là nhân viên BHXH, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT, sau đó yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân để làm thủ tục.

Các số điện thoại được phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại trên.

Người dân cảnh giác trước các cuộc gọi mạo danh nhân viên BHXH yêu cầu cập nhật thông tin BHYT. Ảnh: HP.

Cơ quan BHXH lưu ý, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo, tạo tâm lý cấp bách, yêu cầu người dân “cập nhật thông tin”, “xác minh hồ sơ” để không bị mất quyền lợi.

Sau đó, chúng đề nghị cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; gửi đường link, mã QR hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi “.apk”. Thậm chí, người dân còn bị yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Đây là những dấu hiệu có nguy cơ bị lợi dụng để đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tiền trong tài khoản ngân hàng.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền, nộp phí để được cấp thẻ BHYT hoặc nhận tiền hoàn trả. Người dân cũng không truy cập đường link, quét mã QR, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hay chia sẻ màn hình điện thoại.

Các ứng dụng VssID, VNeID chỉ nên được tải từ kho ứng dụng chính thức Google Play hoặc App Store.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ, không yêu cầu người dân nộp phí, chuyển tiền, cài ứng dụng lạ hay cung cấp mã OTP.

Khi nhận được thông tin đáng ngờ, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.