Không phải mọi trường hợp đều được cộng thời gian phục vụ trong quân đội vào thời gian đóng BHXH. Quy định hiện hành nêu rõ điều kiện đối với người đã xuất ngũ, sau đó tham gia BHXH tự nguyện hoặc bắt buộc.

Ông N.V.Đ. đã đóng BHXH bắt buộc được 7 năm 3 tháng, sau đó chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Ông muốn biết thời gian đi nghĩa vụ quân sự trước đây có được cộng nối vào thời gian đóng BHXH để tính hưởng chế độ hay không.

Trả lời nội dung của ông Đ., BHXH tỉnh Ninh Bình dẫn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 Nghị định 158/2025 về BHXH bắt buộc. Theo quy định, người lao động có thời gian công tác là quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc và có tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an trước đó được cộng với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Thời gian phục vụ trong quân đội có thể được cộng nối để tính hưởng BHXH nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh hoạ. Thạch Thảo.

Quy định này cũng áp dụng trong một số trường hợp người từng làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn; giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 mà thời gian này được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Tuy nhiên, việc cộng nối không áp dụng nếu người lao động đã hưởng một số chế độ trợ cấp theo quy định của nhà nước.

Các trường hợp bị loại trừ gồm người hưởng chế độ theo các quyết định về quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Lào và một số chính sách liên quan khác.

Đáng chú ý, BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết trường hợp người có thời gian công tác là quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, tham gia BHXH tự nguyện sau đó mới tham gia BHXH bắt buộc cũng thuộc đối tượng áp dụng quy định để tính hưởng BHXH.

Quy định này có ý nghĩa với những người có quá trình tham gia BHXH không liên tục, trong đó có thời gian đóng BHXH tự nguyện trước khi quay lại tham gia BHXH bắt buộc.

Ngoài ra, người từng là quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc trong khoảng thời gian từ 15/12/1993 đến 31/12/1994, nếu chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên hoặc BHXH một lần, thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an cũng được tính để hưởng BHXH.

Theo hướng dẫn của cơ quan BHXH, việc cộng thời gian đi nghĩa vụ quân sự vào thời gian đóng BHXH không áp dụng một cách tự động cho mọi trường hợp. Người lao động phải đối chiếu thời điểm phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quá trình tham gia BHXH sau đó và việc đã từng nhận các chế độ trợ cấp liên quan hay chưa.

Đối với trường hợp cụ thể của ông Đ., do câu hỏi không cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, thời điểm xuất ngũ cũng như quá trình hưởng chế độ trước đây, BHXH tỉnh Ninh Bình đề nghị ông căn cứ các quy định nêu trên để xác định trường hợp của mình.

Như vậy, thời gian công tác trong quân đội có thể được cộng nối để tính hưởng BHXH, kể cả trường hợp sau thời gian quân ngũ người lao động tham gia BHXH tự nguyện rồi mới chuyển sang BHXH bắt buộc, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.