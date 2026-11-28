Kết quả bóng đá hôm nay 28/11/2026 - VietNamNet cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, nhanh và chính xác.
Nguồn ảnh: Premier League
|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|28/11/2026 22:00:00
|Leeds - Coventry
|28/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Brentford
|29/11/2026 00:30:00
|Ipswich - Aston Villa
|29/11/2026 19:00:00
|Everton - Liverpool
|29/11/2026 21:05:00
|Fulham - Bournemouth
|29/11/2026 21:05:00
|Brighton - Newcastle
|29/11/2026 21:05:00
|Crystal Palace - Hull City
|29/11/2026 21:05:00
|Sunderland - Tottenham
|29/11/2026 23:30:00
|Arsenal - Manchester City
Phong độ kém cỏi và tinh thần bạc nhược, Chelsea thảm bại 1-4 trước Leeds ngay tại sân Stamford Bridge.
Xabi Alonso được mời về để chấm dứt cảnh hỗn loạn ở Chelsea, nhưng ông vẫn chưa làm được điều đó.
HLV Xabi Alonso phê phán các cầu thủ phòng ngự Chelsea, khi Brian Brobbey liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách trong trận thua 0-1 trước Sunderland.
Chelsea thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi nhận thất bại với tỷ số 0-1 trên sân Sunderland, trong trận đấu ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27, đêm 8/11 theo giờ Việt Nam.