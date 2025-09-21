Sự việc xảy ra chiều 17/9 tại Sơn La. Khi thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết ong đốt trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở, gia đình đã đưa các bệnh nhi đến trạm y tế xã để cấp cứu, sau đó chuyển tuyến tỉnh.

Tuy nhiên, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại (4 tuổi) được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) sáng 18/9.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Tuấn, Khoa Cấp cứu và chống độc, cho biết mỗi bệnh nhi có gần 20 nốt ong đốt khắp cơ thể.

Hai trẻ được chuyển đến và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Kết quả các xét nghiệm khẩn cấp cho thấy cả hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân. Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan.

Trao đổi với VietNamNet sáng 21/9, bác sĩ Tuấn cho biết đến nay các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, 2 bé có thể xuất viện đầu tuần sau.

Đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác khi nghịch ném tổ ong trong vườn là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân. Nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, cả hai đã ổn định sức khỏe và xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với việc ong đốt, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh:

- Luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy.

- Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.

- Để tránh hậu quả nghiêm trọng, khi trẻ bị ong đốt, phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn. Sau đó thực hành các bước như sau:

Các bước sơ cứu khi bị ong đốt. Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương