MS 2026.312

Mới 5 tuổi, bé Nguyễn Thành Đạt đã nhiều lần phải giành giật sự sống vì bệnh tật. Sau những năm tháng điều trị triền miên, để có tiền thuốc men, chăm sóc con, bố Đạt ngày ngày đi phụ hồ, chắt chiu từng đồng.

Trong căn nhà nhỏ tại tổ dân phố Tân Dương 1, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, chị Bùi Thị Miền vừa nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân teo tóp, co cứng cho cậu con trai Nguyễn Thành Đạt (SN 2021), vừa nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình.

Mắc bệnh bại não, đã 5 tuổi, bé Đạt vẫn chỉ nằm một chỗ, không nói được

Nằm viện từ lúc hơn 4 tháng tuổi

Đạt sinh ra khoẻ mạnh và kháu khỉnh. Thế nhưng, khoảng hơn 4 tháng tuổi, cậu bé đột ngột sốt cao, co giật, người tím tái. Vợ chồng chị Miền vội đưa con đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm màng não nặng và phải can thiệp thở máy.

Hơn nửa tháng điều trị tại phòng cấp cứu, Đạt vẫn phải thở máy, những cơn sốt cao liên tục tái diễn. Trước tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, gia đình xin chuyển con lên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của chị Miền, tại đây, Đạt phải thở máy thêm 20 ngày. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở khí quản. Khi tình trạng sức khỏe của Đạt dần ổn định, gia đình tiếp tục nhận tin Đạt bị bại não.

Sau khoảng một tháng điều trị tích cực tại Hà Nội, Đạt được chuyển về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục chăm sóc trong khoảng 4 tháng. Những tưởng sức khỏe của con đã dần ổn định, nhưng một đợt sốt cao kéo dài lại khiến cậu bé phải nhập viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Đạt tiếp tục được bác sĩ cho thở máy và duy trì thiết bị hỗ trợ cho đến khi cậu bé tròn 1 tuổi.

Từ năm 2022 đến năm 2023, sức khỏe yếu nên bé Đạt liên tục phải nhập viện. Khi bé lên 3 tuổi, vợ chồng chị Miền cố gắng vay mượn, đưa con đi tập vật lý trị liệu với hy vọng cải thiện phần nào di chứng bại não.

Đạt luôn cần sự chăm sóc của người thân

Tuy nhiên, hành trình phục hồi chức năng mới kéo dài được 4 tháng đã phải dừng lại vì gia đình không còn đủ khả năng chi trả. Dù bé Đạt có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng với chi phí tập luyện khoảng 300.000 đồng/ngày, chưa kể tiền thuốc duy trì khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng khiến gia đình chị Miền bất lực.

Người bố phụ hồ gồng gánh cả gia đình

Từ ngày con mắc bệnh, chị Miền phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Đạt. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và khoản nợ vay chữa bệnh đều dồn lên vai anh Nguyễn Văn Giao (chồng chị).

Anh Giao làm phụ hồ, thợ xây tự do. Nếu công việc đều đặn, thu nhập của anh khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những tháng ít việc hoặc thời tiết mưa gió thất thường, số tiền kiếm được rất ít, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình, chưa kể đến việc chữa bệnh cho con trai.

Chị Miền cho biết, hiện Đạt được hưởng trợ cấp dành cho trẻ khuyết tật đặc biệt nặng 1,75 triệu đồng/tháng. Chị cũng được nhận 700.000 đồng/tháng hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc Đạt. Tổng cộng, hai mẹ con nhận được 2,45 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền này phần nào giúp gia đình trang trải chi phí bỉm, sữa và sinh hoạt cho Đạt.

Ngoài Đạt, vợ chồng chị Miền còn có hai người con khác. Con gái lớn sinh năm 2005 hiện đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Người con thứ hai hiện học lớp 7.

Để có tiền chữa bệnh cho Đạt suốt những năm qua, vợ chồng chị Miền phải vay mượn khắp nơi, số nợ lên tới 150 triệu đồng. Đến nay, gia đình mới trả được khoảng 50 triệu đồng, còn lại vẫn chưa có khả năng thanh toán.

Bé Nguyễn Thành Đạt được hưởng trợ cấp dành cho trẻ khuyết tật đặc biệt nặng

Sau nhiều năm đưa con đi viện, những khoản chi phí thuốc men và phục hồi chức năng mỗi ngày một tăng thêm, vượt quá khả năng của gia đình. Không còn đủ tiền tiếp tục cho con tập luyện, chị Miền đành đưa Đạt về nhà, tự chăm sóc và xoa bóp cho con mỗi ngày. Trong khi đó, mong muốn cải thiện sức khỏe, giúp con có thêm cơ hội vận động vẫn là điều vợ chồng chị đau đáu.

Giờ đây, Đạt đã 5 tuổi nhưng chỉ có thể nằm một chỗ. “Nhiều đêm nhìn con nằm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, lòng tôi lại quặn thắt”, chị Miền nghẹn ngào.

Theo ông Đào Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Dương 1, gia đình chị Bùi Thị Miền thuộc diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng chị Miền làm nghề tự do, thu nhập thấp. Cháu Đạt sinh ra không may mắc bệnh hiểm nghèo, việc điều trị kéo dài nhiều năm khiến kinh tế gia đình khó khăn.

Rất mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chia sẻ để gia đình chị Miền có thêm điều kiện chữa bệnh cho bé Đạt.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Thành Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.312 (bé Nguyễn Thành Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Miền (mẹ bé Đạt ) theo địa chỉ: Tổ dân phố Tân Dương 1, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0375471142.

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