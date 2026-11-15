MS 2026.309

Con trai bị liệt tứ chi, chồng mắc ung thư tuyến tiền liệt, bà Nguyễn Thị Lý (ở tỉnh Quảng Trị) bất lực nhìn gia đình kiệt quệ. Đáng thương hơn, hai cháu nội của bà có nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình không còn khả năng chu cấp.

Chồng ung thư, con trai nằm 1 chỗ

Bà Nguyễn Thị Lý (SN 1954), trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, đang trải qua những tháng ngày khó khăn khi chồng mắc ung thư, con trai gặp tai nạn nằm một chỗ.

Vụ tai nạn khiến anh Trà bị chấn thương đốt sống cổ, gãy xương vùng khớp háng và liệt tứ chi. Đến nay anh đã trải qua 12 lần phẫu thuật

Vợ chồng bà có 4 người con. Nhiều năm qua, ông bà sống cùng gia đình người con trai là anh Nguyễn Quang Trà (SN 1981), con dâu Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1985) và hai cháu nội đang học lớp 9 và lớp 3.

Trước khi tai họa ập đến, anh Trà là trụ cột kinh tế của gia đình. Ngoài làm 7 sào ruộng, vợ chồng anh còn đầu tư xe ben, máy cày, máy xay xát gạo để làm dịch vụ, kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng bà Lý cũng tranh thủ đi làm thuê, từ nhổ cỏ đến trồng tràm, phụ giúp các con.

Cuối năm 2024, anh Trà gặp tai nạn khi lái xe ben. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh bị chấn thương đốt sống cổ, gãy xương vùng khớp háng và liệt tứ chi. Từ đó, mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ người khác chăm sóc.

Sau khoảng một năm điều trị tại Huế, anh Trà được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị. Đến nay, anh đã trải qua 12 lần phẫu thuật các vết thương, vết loét ở vùng khớp háng. Mỗi lần phẫu thuật tốn hơn 10 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí điều trị khác.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, vợ anh Trà, cho biết chi phí chăm sóc chồng tại bệnh viện đang trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Mỗi ngày, hai vợ chồng tốn hơn 200.000 đồng tiền ăn; tiền thuốc ngoài danh mục khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tuần. Ngoài ra, các khoản chi cho việc thay bông băng, mua bỉm, tã và vật dụng chăm sóc anh Trà hằng ngày cũng khiến chi phí tăng thêm.

Ở nhà, bà Lý vừa chăm sóc ông Hoành bị ung thư, vừa lo cho hai cháu đang tuổi ăn học

Để có tiền chạy chữa cho con, gia đình lần lượt bán các máy móc phục vụ sản xuất, làm ăn, kể cả chiếc xe máy là phương tiện đi lại. Khi tài sản không còn đủ để trang trải, gia đình phải vay ngân hàng. Đến nay, số nợ đã vượt 400 triệu đồng, mỗi tháng phải trả khoảng 700.000 đồng tiền lãi.

Hiện chị Nhung phải túc trực chăm sóc chồng tại bệnh viện nên không thể đi làm kiếm thu nhập. Hai con còn nhỏ, cha mẹ chồng tuổi cao, sức yếu. Cả gia đình gần như không còn nguồn thu nhập, chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội của anh Trà 1.080.000 đồng/tháng và 540 nghìn đồng/tháng dành cho người nuôi và chăm sóc anh Trà.

“Gia đình đã bán gần hết tài sản, vay mượn để chữa bệnh cho chồng nhưng chi phí quá lớn. Tôi vừa lo cho chồng, vừa lo hai con đang tuổi ăn học, không biết phải xoay xở thế nào”, chị Nhung chia sẻ.

Hai cháu nội có nguy cơ dang dở việc học

Trong lúc gia đình đang chật vật tìm cách chữa trị cho anh Trà, khoảng 4 tháng trước, ông Nguyễn Quang Hoành (SN 1950), chồng bà Lý, phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Hai người đàn ông trụ cột gia đình lần lượt lâm bệnh nặng khiến gia đình lâm cảnh nợ nần, hai cháu nội của bà Lý có nguy cơ nghỉ học

Ông Hoành cho biết, bản thân đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ lâu nhưng cố chịu đựng, không đi khám vì lo con trai bệnh nặng, sợ gia đình phải gánh thêm chi phí. Đến khi những cơn đau không thể chịu đựng được, ông mới đi khám thì bệnh đã trở nặng. Sau phẫu thuật, ông tiếp tục phải tốn kém chi phí thuốc men và tái khám.

Ở tuổi ngoài 70, bà Lý đau lòng khi cả chồng và con trai đều lâm bệnh nặng, trong khi gia đình không còn khả năng xoay xở. Tài sản tích góp bao năm đã bán gần hết, nợ nần chồng chất, còn nguồn thu nhập gần như không có.

Đáng lo hơn, việc học tập của hai cháu nội cũng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Anh Trà nằm viện dài ngày, chị Nhung phải túc trực chăm sóc chồng, còn ông bà nội đều đau yếu, không thể lao động kiếm tiền. Hai cháu vẫn đang tuổi đến trường, với nhiều khoản chi phí học tập, sách vở và sinh hoạt mà gia đình hiện không còn khả năng đáp ứng.

Bà Lý bất lực vì gia đình liên tiếp gặp nhiều biến cố

Chị Nhung lo lắng, nếu tình cảnh này tiếp tục kéo dài, hai con có thể phải nghỉ học giữa chừng. Với chị, nỗi đau khi chồng bệnh tật đã quá sức chịu đựng, nay lại thêm nỗi lo các con không thể tiếp tục đến trường, khiến người mẹ càng thêm bất lực.

Bà Lý chỉ mong chồng và con trai có điều kiện tiếp tục chữa bệnh, hai cháu nội được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu, bà không còn đủ sức lao động để phụ giúp các con vượt qua nghịch cảnh.

Ông Lương Ngọc Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thủy, cho biết gia đình bà Lý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng và con trai cùng mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế đã kiệt quệ. Địa phương mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh và lo cho hai cháu tiếp tục đến trường.

Những ngày tháng phía trước vẫn còn nhiều gian nan với gia đình bà Lý. Khi tài sản đã cạn, nợ nần chồng chất, việc chữa bệnh cho chồng và con trai cũng như việc duy trì cuộc sống trở thành gánh nặng quá sức.

Sự sẻ chia của cộng đồng lúc này không chỉ giúp gia đình có thêm chi phí điều trị mà còn tiếp thêm hy vọng để hai cháu nhỏ không phải dang dở con đường học tập.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Lý có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.309 (bà Nguyễn Thị Lý) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (vợ anh Trà) Số điện thoại: 0947 684 789

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý