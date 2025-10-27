XEM VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ kịp thời đưa cháu bé 8 tháng tuổi vượt lũ đi cấp cứu

Tối 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 (Điện Bàn) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên triển khai lực lượng vượt nước lũ, hỗ trợ đưa một cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước xiết đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, sáng cùng ngày, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà chị T.T.K.O (khu phố Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).

Lo sợ nước dâng cao, cha chị O đã bế cháu ngoại 8 tháng tuổi (con trai chị O) sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, đường trơn trượt, hai ông cháu không may ngã xuống nước. Cháu bé được cứu lên ngay sau đó nhưng có biểu hiện hoảng sợ và sốt nhẹ.

Do đường ngập sâu, không thể tự di chuyển đến bệnh viện, chị O đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cầu cứu.

Đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: N.X

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ.

Một ca nô được điều động tiếp cận khu vực nhà chị O, song do đường vào hẹp và nước chảy xiết, phương tiện không thể tiến sâu. Các cán bộ, chiến sĩ buộc phải lội qua dòng nước lũ, cõng hai mẹ con chị O. ra ngoài an toàn rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiều 27/10, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc thăm khám. Kết quả ban đầu cho thấy cháu không bị thương nặng, song cần tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.