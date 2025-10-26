Chiều 26/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm giao thông tê liệt và nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trên tuyến ĐH1, đoạn qua thôn 4, đất đá sạt lở khoảng 1.500m³, gây tắc nghẽn hoàn toàn. Tuyến Đ1K8 – một trong hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã – cũng bị sạt lở nhiều đoạn, hiện không thể lưu thông. Tại khu dân cư Đèn Pin (thôn 3), đất đá tràn xuống đường khiến xe máy không thể qua lại.

Mực nước sông Leng dâng cao, chảy xiết, đe dọa sạt lở khu vực bờ kè Trường Tiểu học Trà Leng 2 và Taluy dương đầu cầu Trà Dơn. Khu thể thao xã cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng.

Nhiều tuyến đường tại các xã miền núi của Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Ảnh: N.X

Đặc biệt, hiện các thôn xa trung tâm xã Trà Leng đều không có sóng điện thoại, việc đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa, khiến công tác nắm bắt thông tin, liên lạc với người dân gặp nhiều trở ngại.

Đến trưa 26/10, xã đã di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

“Hiện lực lượng chức năng ứng trực 24/24, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao và theo dõi sát tình hình tại các thôn xa trung tâm”, ông Châu Minh Nghĩa thông tin.

Không chỉ Trà Leng, mưa lớn kéo dài những ngày qua còn gây ngập lụt, sạt lở cục bộ tại nhiều xã miền núi khác của Đà Nẵng như Trà My, Nam Trà My, Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc…

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư xã Trà My, cho biết mưa lớn khiến địa bàn xã xuất hiện 5 điểm có nguy cơ sạt lở. Chính quyền đã di dời 42 hộ với hơn 200 người dân ở các thôn Đồng Bàu, Tân Hiệp, Đàng Bộ và thôn 2 đến nơi an toàn.

“62 người đang tạm trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, số còn lại được bố trí xen ghép tại nhà dân, nhà nghỉ và khách sạn”, ông Huy cho hay.

Quốc lộ 40B, đoạn dốc Tờn (xã Trà My) đang bị ngập. Ảnh: N.X

Ở xã Phước Thành, mưa lớn khiến nhiều điểm như khu vực Đồi Chim (tuyến ĐH1.PS) và thôn 3 bị sạt lở, chia cắt. Sông Nước Xa dâng cao gây ngập sâu 0,5m tại Trạm y tế Phước Kim và nhiều khu vực khác. Chính quyền xã đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, căng dây cảnh báo và sẵn sàng di dời dân khi cần thiết.

Cùng ngày, trên QL14E đoạn qua xã Phước Hiệp, xuất hiện hai điểm sạt lở lớn tại Km66 và Km84, khiến giao thông bị chia cắt. Các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương khắc phục.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: N.X

Ngoài ra, một cầu tạm trên QL40B đoạn ngã ba Tiên Hiệp (xã Lãnh Ngọc) và một số cầu tạm trên đường vào xã Trà Liên cũng bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông.

Tại khu vực gần đèo Lò Xo (xã Phước Năng), đất đá tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, xe cơ giới đang được huy động để thông tuyến.