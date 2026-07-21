Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, kết quả thăm khám, siêu âm cũng như chọc hút tế bào cho thấy, bệnh nhi có khối u tuyến giáp kích thước lớn, gần 4cm, chiếm toàn bộ thùy trái, đồng thời xuất hiện thêm các hạch cổ nghi ngờ di căn.

TS.BS Trần Đoàn Kết, Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, căn cứ vào kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt tuyến giáp bên trái cho bệnh nhi.

Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, ca phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, giọng nói phục hồi bình thường và được chỉ định thăm khám định kỳ theo lịch trình.

Chia sẻ sâu hơn về tình trạng trên, Ths.BS Lê Hữu Thành, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các khối u tuyến giáp ở trẻ nhỏ vốn không phải là bệnh lý thường gặp.

Bệnh nhi sau khi được phẫu thuật kịp thời. Ảnh: BVCC

Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) ước tính tại Việt Nam ung thư tuyến giáp đứng vị trí thứ 6. Bệnh phổ biến ở người 40-70 tuổi.

Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp ở trẻ em lại phát triển nhanh hơn. Thông thường, ở người lớn, thời gian để tế bào tuyến giáp ác tính di căn hạch cổ mất 6-12 tháng, thậm chí nhiều năm. Ở trẻ em, thời gian này có thể khoảng 6 tháng.

Do đó, các chuyên gia nhìn nhận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh di căn đến hạch thượng đòn, phổi, xương, não... gây khó điều trị, ảnh hưởng đến tiên lượng sống. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời, ung thư tuyến giáp ở trẻ em có tiên lượng tốt, cơ hội chữa khỏi cao, ngay cả khi đã di căn hạch cổ.

Theo đó, hạch cổ là vị trí mà tế bào tuyến giáp ác tính thường di căn đến. Khối u lây lan sang vùng quanh cổ, làm xuất hiện các hạch nhỏ xung quanh khu vực này.

Phân tích về nguyên nhân gia tăng các bệnh lý tuyến giáp hiện nay, bác sĩ Thành chỉ ra rằng bướu cổ đơn thuần thường xuất hiện ở những vùng bị thiếu hụt i-ốt. Trước đây, chương trình bổ sung i-ốt vào muối ăn được thực hiện rất hiệu quả.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ muối ăn đạt chuẩn i-ốt lại ghi nhận ở mức rất thấp, khiến nguy cơ thiếu i-ốt quay trở lại trong cộng đồng. Các cuộc điều tra gần đây cho thấy lượng i-ốt ở phụ nữ mang thai bị thiếu hụt nghiêm trọng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự gia tăng bệnh lý bướu cổ, nhân tuyến giáp và ung thư tuyến giáp.

“Dù vậy, ung thư tuyến giáp ở trẻ em thường liên quan đến các đột biến tái tổ hợp gene nên trẻ lại có khả năng bắt i-ốt phóng xạ rất tốt. Do đó, sau khi phẫu thuật, đối với những trường hợp có nguy cơ tái phát cao, việc điều trị bằng i-ốt phóng xạ theo đúng chỉ định của bác sĩ sẽ mang lại tiên lượng phục hồi rất khả quan”, bác sĩ Thành nhìn nhận.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ cảnh báo rằng dù u hay ung thư tuyến giáp khá hiếm gặp ở trẻ em, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan. Khi trẻ nổi hạch cổ, đau họng, nuốt khó, sốt tái phát... sau 1-2 tuần không khỏi, cha mẹ nên đưa con đến bác sĩ chuyên khoa tuyến giáp để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, mở ra cơ hội bình phục cho trẻ.