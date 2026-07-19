Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện ca đại phẫu bóc tách khối u gan tái phát di căn có kích thước "khủng" (20x30cm), nặng tới 3,5kg cho bệnh nhân T.V.L (59 tuổi).

Bệnh nhân L. có tiền sử mổ cắt thùy gan phải do ung thư cách đây 3 năm tại tuyến trước. Khoảng 2 năm sau mổ, khi tự sờ thấy khối bất thường dưới sườn, thay vì đến bệnh viện tái khám, bệnh nhân lại tự ý mua thuốc nam điều trị tại nhà.

Hậu quả là khối u không giảm mà ngày càng lớn nhanh, đè đẩy thô bạo và xâm lấn vào thành bụng, đại tràng, tá tràng, thận phải cùng các mạch máu lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy khối u khủng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp do cấu trúc giải phẫu vùng bụng đã bị thay đổi và dính nhiều từ lần mổ trước.

Buổi hội chẩn chuyên gia cấp cao gồm GS.TS Trần Bình Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 và Bs CK2 Mai Tiến Dũng, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại Tổng Hợp đã quyết định phải phẫu thuật sớm để bóc tách triệt để khối u, tránh nguy cơ vỡ hoặc xuất huyết nguy hiểm.

Ngày 13/7, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành can thiệp cắt bỏ hoàn toàn khối u kèm cắt đại tràng phải cho bệnh nhân. TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ: “Ca phẫu thuật tương đối khó do bệnh nhân có tiền sử mổ u gan phải trước đó, khối u to xâm lấn đè đẩy các tạng và mạch máu lớn, rất dễ gây tai biến trong quá trình phẫu thuật”.

Sau 3 giờ căng thẳng, ca mổ đã loại bỏ trọn vẹn khối u nặng 3,5kg và bảo tồn vẹn toàn các cơ quan lân cận.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có tiền sử ung thư gan bắt buộc phải tái khám từ 3-6 tháng/lần để phát hiện sớm nếu có nguy cơ tái phát. Người bệnh tuyệt không tự điều trị theo thông tin truyền miệng sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hay các phương pháp chưa được kiểm chứng y học vì không thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Việc tự ý điều trị chỉ làm mất đi "thời gian vàng", khiến bệnh diễn tiến nặng và gây nguy hiểm đến tính mạng.