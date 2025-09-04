Báo VietNamNet vừa trao số tiền 75.321.472 đồng của bạn đọc giúp bé Dương Anh Tuấn (SN 2015, tổ 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) – nhân vật trong bài viết: “10 năm theo con vào viện, mẹ nghèo gánh nợ chồng chất mong có một phép màu”.

Bé Dương Anh Tuấn bị tan máu bẩm sinh được bạn đọc giúp đỡ số tiền 75.321.472 đồng.

Khi mới 6 tháng tuổi, thấy con xanh xao, biếng ăn và tiêu chảy liên miên, chị Vương Thị Lìu đã đưa con đến viện thăm khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu và gửi mẫu bệnh phẩm xuống Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Kết quả chẩn đoán: bé Tuấn mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Hằng tháng, chị Lìu phải vượt hàng trăm cây số đưa con từ Cao Bằng xuống Hà Nội để truyền máu định kỳ, xét nghiệm và lấy thuốc. Chi phí cho mỗi chuyến khoảng 10 triệu đồng, gồm tiền đi lại, thuốc men, ăn uống và sinh hoạt tại bệnh viện.

Suốt 10 năm qua, mỗi lần đưa con đi viện, chị Lìu lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Vay xong rồi về làm trả dần, nhưng trả được thì ít mà nợ ngày càng chồng chất. Nhiều lúc chị tưởng như kiệt sức, không còn khả năng lo cho con.

Tuy nhiên, căn bệnh hiểm nghèo khiến bé Tuấn ngày một suy kiệt thể chất và đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Cảm thương hoàn cảnh của bé Tuấn, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, dang tay giúp đỡ để bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền 75.321.472 đồng đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Vương Thị Lìu (mẹ bé Tuấn) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.