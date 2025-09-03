MS 2025.236

Không có nghề nghiệp ổn định, cả nhà chỉ trông chờ vào ruộng nương và những chuyến đi rừng kiếm sống. Ai ngờ, trong chuyến đi hái măng ngày 11/8 vừa qua, chị La Thị Nhị (SN 1991), ở thôn Suối Bó, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, không may trượt chân rơi xuống vách núi.

Phải mất hơn nửa ngày, tận gần 12 giờ đêm, người nhà mới tìm thấy chị trong tình trạng kiệt sức, đau đớn. Thấy chị vẫn còn sự sống, gia đình vội đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Các bác sĩ cho biết chị bị gãy cột sống cổ, liệt tủy, mất khả năng vận động từ cổ trở xuống.

Vì vết thương quá nặng, tình trạng nguy kịch nên chị được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau đó. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật đốt sống cổ. Chi phí mổ và điều trị hết hơn 30 triệu đồng – số tiền quá lớn đối với gia đình chị.

Quyết tâm cứu mạng chị, người thân đã vay mượn hơn 30 triệu đồng để trang trải viện phí, thuốc men trong thời gian chị điều trị ở Việt Đức. Nhưng khi chuyển về bệnh viện tỉnh, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn tiền để tiếp tục đóng viện phí.

Một mình chị bươn chải nuôi 2 con nhỏ, giờ lại phải nằm một chỗ, hai con thơ của chị chưa biết nương tựa vào ai

Quê chị Nhị thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, điện nước thiếu thốn, đường sá đi lại cách trở. Cuộc sống gia đình chỉ bám rẫy, bám rừng. Vì thế, khi chị gặp tai nạn, cuộc sống của ba mẹ con vốn chật vật nay càng thêm khốn khó, bởi số tiền nợ vượt xa khả năng của chị.

Cuộc hôn nhân kém may mắn khiến chị một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Cả ba mẹ con hiện phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Lúc gặp nạn, ngoài bố mẹ già gần 70 tuổi, sức khỏe yếu và cậu em trai thì chị không còn chỗ dựa nào.

Trong thời gian chị nằm viện, người luôn túc trực chăm sóc là em trai, anh La Tòn Chày. Anh vừa ở viện lo cho chị, vừa gọi điện nhờ vay mượn thêm từ anh em, bạn bè để đóng viện phí.

Nằm trên giường bệnh, chị Nhị yếu ớt chia sẻ: “Tôi chỉ muốn đi bẻ măng để kiếm bữa ăn qua ngày cho các con đỡ đói. Ai ngờ lại rơi vào cảnh này. Tôi sợ bị liệt, trở thành gánh nặng cho gia đình. Các con tôi còn quá nhỏ, rồi sau này biết nương tựa vào ai?”.

Em trai chị Nhị hằng ngày ở viện chăm sóc chị gái

Anh Chày cho biết, sau khi phẫu thuật đốt sống cổ tại Việt Đức, do không lo nổi chi phí nên gia đình xin chuyển chị về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ cho hay, chị Nhị cần điều trị lâu dài, có thể sẽ phải tiếp tục phẫu thuật và phục hồi chức năng. Chi phí dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân La Thị Nhị (34 tuổi) đi bẻ măng bị ngã xuống vách núi, gãy cột sống C4, liệt tủy, cần điều trị lâu dài với chi phí tốn kém. Trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, hiện không còn khả năng chi trả. Lúc này, họ rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.