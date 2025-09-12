Bé gái B.C (11 tuổi, ở Nghệ An) mắc bệnh dại từ chính con chó nuôi trong nhà. Con vật đã chết không rõ nguyên nhân vài ngày trước khi trẻ phát bệnh.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, C. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Sau đó, bệnh nhi đau họng, khó uống nước, sốt cao 39,4 độ C. Gia đình đưa C. đi khám tại bệnh viện nhưng chưa chẩn đoán ra bệnh. Ngày hôm sau, tình trạng trẻ trở nên bất thường như thay đổi tính tình, cáu gắt, nói nhảm, có biểu hiện sợ nước, sợ gió, ý thức chậm nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ C. bị bệnh dại, lấy dịch não tủy và nước bọt làm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Bệnh nhi được sử dụng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy, vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, khi tiếp nhận, C. đã phải thở máy qua ống nội khí quản, duy trì 3 vận mạch liều cao, đồng từ phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch hầu họng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm não - màng não.

Đặc biệt, bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió, nhà có nuôi chó và chết bất thường nên chẩn đoán hướng đến bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định bệnh nhi dương tính với virus dại.

Người nhà không biết trẻ từng bị chó cắn hay tiếp xúc trực tiếp với con chó trước đó hay không nên đã không tiêm phòng. Sau khi có kết quả khẳng định C. mắc bệnh dại, gia đình đã xin đưa con về chăm sóc tại gia đình.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại do virus dại gây ra, hầu như luôn gây tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vắc xin phòng ngừa ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm với virus dại trong trường hợp bị động vật cắn hoặc cào.

Virus dại thường có trong nước bọt của động vật mắc bệnh như chó, mèo lây nhiễm cho người qua vết cắn, vết thương hở. Bệnh nhân có biểu hiện rất điển hình như: Sợ nước, sợ gió, kèm theo co giật, rối loạn tri giác, liệt. Người bị bệnh dại 100% tử vong.

