Ngày 9/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhi G.V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, bàn - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Ba ngày trước, bé Đ. vô tình dẫm phải đuôi mèo nhà. Con mèo lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến trẻ bị chảy máu với 4 vết thương. Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu mà không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn hay xử lý nào.

Hai ngày sau, cháu Đ. xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa trẻ nhập viện gần nhà điều trị nhưng do tình trạng nghiêm trọng, bệnh nhi được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhi đang được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Nhi, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.

Bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, cháu Đ. được chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.

Đến nay, vào ngày thứ 5 tình trạng cháu Đ đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

Tiến sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cho biết - việc tự ý đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Tiến sĩ Thúy khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở, vì điều này có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh như gây áp xe tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng, có thể dẫn đến tử vong. Khi có vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.