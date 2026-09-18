MS 2026.251

11 tuổi, trải qua 8 đợt điều trị hóa chất

Chị Hà Thị Định (SN 1984, bản Quỳnh Pàu, xã Chiềng Mung, Sơn La) cho biết, tháng 11/2025, khi chuẩn bị thi học kỳ lớp 5, con gái chị là Lường Thị Thanh Hà bắt đầu sốt cao kéo dài, kèm đau bụng, nhức chân. Ban đầu, chị nghĩ con bị sốt thông thường nên chườm khăn lạnh và cho uống thuốc hạ sốt.

Từ khi Thanh Hà mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình phải bán bò và thế chấp nhà lấy tiền điều trị cho con

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn thăm khám. Do chưa xác định được nguyên nhân, các bác sĩ chuyển Hà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số máu của Hà bất thường nên Hà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Khi nhập viện, các bác sĩ nói chỉ số bạch cầu của Hà tăng cao, con phải cấp cứu và nằm tại phòng cách ly trong 2 ngày để được truyền kháng sinh, truyền dịch và hồi sức tích cực.

Sau đó, qua chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính ở khu vực trung thất gần tim. Gia đình được thông báo khối u là biến chứng từ căn bệnh ung thư máu mà Hà đang mắc phải", chị Định kể.

Hà được chỉ định truyền hóa chất. Đến nay, em đã trải qua 8 đợt điều trị.

Theo gia đình, ở đợt vào hóa chất đầu tiên, sức khỏe Hà suy yếu, không thể tiếp nhận thức ăn, cứ ăn vào là nôn ói. Các chỉ số máu liên tục giảm, em phải chuyển sang khoa chăm sóc tích cực 4 ngày trước khi tiếp tục điều trị hóa chất.

Những đợt điều trị kéo dài khiến Hà phải tạm xa trường lớp. Ở tuổi 11, em vẫn mong có ngày được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.

Mới 11 tuổi, Thanh Hà đã phải trải qua 8 đợt điều trị hoá chất

Bán bò, thế chấp nhà lo tiền điều trị

Từ khi đưa con đi khám tại các bệnh viện ở Sơn La đến khi Hà được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình chị Định cho biết đã tiêu tốn khoảng 170 triệu đồng.

Để có tiền điều trị cho con, gia đình đã bán 2 con bò, thu được 20 triệu đồng; thế chấp căn nhà duy nhất để vay 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh em, họ hàng hỗ trợ cho vay thêm 30 triệu đồng.

Hiện tại, số tiền này đã gần hết trong khi Hà vẫn phải tiếp tục điều trị. Theo gia đình, bên cạnh chi phí đi lại, ăn ở, nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế khiến chi phí phát sinh đáng kể.

Chồng chị Định qua đời vì ung thư gan vào năm 2006, khi chị đang mang thai người con thứ hai. Một mình chị nuôi hai con là Vì Văn Khải (SN 2004) và Vì Thu Hoài (SN 2006). Do hoàn cảnh khó khăn, cả hai đều phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm.

Năm 2014, chị Định đi bước nữa và sinh ra Hà. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào việc làm ruộng nương, thu nhập bấp bênh. Chồng chị, anh Lường Văn Châm (SN 1972) hiện tại cũng làm thêm các công việc lao động chân tay nhưng thu nhập không đủ trang trải chi phí điều trị ngày càng lớn của Hà.

Biết mình đang mắc bệnh, Hà nhiều lần hỏi mẹ về tình trạng của bản thân: “Mẹ ơi nếu con bị ung thư máu thế này con sẽ phải chết hả mẹ? Bệnh con có khỏi được không hay con sẽ chết? Mẹ cho con về vì con nhớ ông bà và các bạn ở trường quá…”.

Những câu hỏi của con khiến chị Định không kìm được nước mắt, nhưng chị vẫn cố gắng động viên con tiếp tục điều trị, mong có thêm cơ hội trở lại trường và cuộc sống bình thường.

Chính quyền địa phương xã Chiềng Mung cũng xác nhận về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lường Văn Châm có con gái Lường Thị Thanh Hà đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Lúc này, cô bé Thanh Hà đang rất cần vòng tay cộng đồng giúp đỡ để bé tiếp tục được điều trị bệnh, sớm mạnh khoẻ về với gia đình.

Bạn đọc giúp em Lường Thị Thanh Hà có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.251 (em Lường Thị Thanh Hà) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hà Thị Định (mẹ của Thanh Hà) theo địa chỉ: Bản Quỳnh Pàu, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0328834672.

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