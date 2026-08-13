MS 2026.216

Cơn mưa đầu tháng 8 trút xuống xối xả khi chúng tôi theo chân bà Hoàng Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, đến nhà bà Nguyễn Thị Côi (70 tuổi, trú khối Liên Hải).

Trên đường đi, bà Lý cho biết, "đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ba bà cháu nương tựa vào nhau, trong khi bà Côi tuổi đã cao, còn con gái không được minh mẫn".

Tới nơi, chị Nguyễn Thị Hoe (41 tuổi, con gái bà Côi) cùng con gái Nguyễn Thị Hoè (13 tuổi) đang ngồi trên giường. Dưới gian bếp dột nát, bà Côi đang cặm cụi nhóm lửa.

Bà Côi cặm cụi nhóm lửa, chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Mưa lớn khiến nước dột thành từng vệt. Những xác mía xin từ các quán giải khát bị ngấm nước nên rất khó bén lửa. Trên bếp chỉ có nồi nước đun sôi để uống và chiếc chảo nhỏ chờ kho vài con cá.

“Cho nhiều muối một chút để ăn được thêm vài bữa...”, bà Côi vừa nói vừa bê chảo cá lên bếp đun.

Căn nhà chỉ có hai chiếc giường cũ, không có ghế để tiếp khách. Nhiều bóng điện đã cháy từ lâu khiến căn phòng tối giữa ban ngày. Bà Côi ngượng ngùng mời khách ngồi tạm trên mép giường.

Bà Côi chỉ có một người con gái duy nhất là chị Hoe. Từ nhỏ, chị chậm phát triển trí tuệ, không nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, chị bị một người đàn ông lợi dụng rồi sinh con.

Không được minh mẫn, chị Hoe chỉ biết chăm sóc con theo khả năng của mình, còn mọi gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai người mẹ già 70 tuổi.

Sự ra đời của bé Hoè từng mang đến hy vọng cho gia đình. Tuy nhiên, từ nhỏ, em đã chậm nói và mắc chứng vẹo cột sống bẩm sinh. Năm nay 13 tuổi nhưng Hoè mới học lớp 4.

Theo thời gian, cột sống của Hoè ngày càng cong vẹo rõ rệt. Phần lưng nhô cao về một bên, lồng ngực bị chèn ép khiến em thường xuyên khó thở, sức khỏe giảm sút. Hình ảnh X-quang cho thấy cột sống của em uốn cong thành hình chữ S.

Điều khiến bà Côi đau đáu nhất là căn bệnh của cháu không phải vô phương cứu chữa, chỉ là nhà quá khó khăn.

Cột sống của Hoè uốn cong khiến em thường xuyên khó thở.

Thương hoàn cảnh của ba bà cháu, đầu tháng 8/2026, nhiều người trong xóm đã góp tiền đưa Hoè vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để thăm khám.

Theo gia đình, sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết em cần phẫu thuật để nắn chỉnh cột sống. Nếu không được điều trị, tình trạng có thể tiếp tục tiến triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng vận động sau này. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu đồng.

Số tiền này vượt quá khả năng của gia đình. Hiện ba mẹ con bà cháu chỉ sống nhờ khoản trợ cấp xã hội khoảng 1,7 triệu đồng mỗi tháng, đây là số tiền trợ cấp của bà Côi và chị Hoe. Số tiền này dùng cho các khoản sinh hoạt, thuốc men, điện nước đã không đủ, nên gia đình không thể lo chi phí phẫu thuật cho Hoè.

Bà Côi, chị Hoe mong có phép màu đến với bé Hoè.

Bà Côi tuổi ngày một cao, sức khỏe yếu dần nhưng vẫn là chỗ dựa chính của con gái và cháu ngoại. Điều bà mong muốn là có thêm điều kiện để chăm sóc hai mẹ con và đưa cháu đi điều trị.

“Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà địa phương luôn quan tâm. Trước đây, gia đình bà Côi đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trước bệnh tình của cháu bé, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để bé Hoè có cơ hội được phẫu thuật, cải thiện sức khỏe và tiếp tục học tập”, bà Hoàng Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai, chia sẻ.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Hoè có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.216 (em Nguyễn Thị Hoè) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Côi (bà ngoại em Hòe) theo địa chỉ: khối Liên Hải, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

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