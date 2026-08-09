MS 2026.212

Con gái bà Thắm là Lưu Quỳnh Anh (SN 2007, trú thôn 6, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh). Tháng 12/2023, khi mới 16 tuổi, Quỳnh Anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi học thêm cùng hai người bạn. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người khác may mắn bình phục, còn Quỳnh Anh bị đa chấn thương nặng.

Do di chứng sau vụ tai nạn, gần một năm nay, Quỳnh Anh nằm bất động dù đã được chạy chữa nhiều nơi. Ảnh: Phạm Công

Bán nhà, vay nợ để chữa bệnh cho con

Sau tai nạn, Quỳnh Anh lần lượt được điều trị tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2), trải qua 12 lần phẫu thuật cùng nhiều đợt phục hồi chức năng và điều trị y học cổ truyền.

Nước mắt chảy dài, bà Thắm kể, những ngày đầu, các bác sĩ thông báo cơ hội sống của Quỳnh Anh chỉ khoảng 2%. Sau thời gian điều trị, tình trạng của em từng có chuyển biến tích cực, thậm chí có thể tập đi.

Tuy nhiên, khoảng gần một năm trước, Quỳnh Anh bất ngờ lên cơn động kinh kéo dài, không cắt được cơn rồi rơi vào trạng thái sống thực vật.

Kết quả chẩn đoán hiện nay cho thấy Quỳnh Anh bị viêm màng não cùng nhiều tổn thương não cũ và mới do di chứng của vụ tai nạn.

Gần một năm qua, Quỳnh Anh nằm bất động trên giường. Mỗi ngày, bà Thắm phải xoay trở người, xoa bóp tay chân cho con, chăm sóc việc ăn uống, thay bỉm và cho con uống thuốc đúng giờ. Các cánh tay, đôi chân của Quỳnh Anh dần co cứng do nằm lâu. Thức ăn chủ yếu là cháo xay nhuyễn, được mẹ đút từng thìa nhỏ.

“Từ khi cháu bị tai nạn đến giờ, thời gian cháu ở nhà cộng lại chắc chỉ khoảng 5 tháng, còn lại đều nằm viện”, bà Thắm cho biết.

Theo lời kể của bà Thắm, tổng chi phí điều trị cho Quỳnh Anh đến nay đã lên tới cả tỷ đồng. Gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, song quá trình điều trị kéo dài khiến các khoản chi phí ngày càng lớn.

Mất thị lực một bên mắt trái, bà Thắm ngày ngày chăm sóc con gái. Ảnh: Phạm Công

Trước đây, bà Thắm buôn bán hoa quả ngoài chợ để nuôi hai con. Bà và chồng đã ly hôn 16 năm, từ đó một mình bà chăm lo gia đình. Người con trai lớn hiện làm thêm tại Hà Nội nhưng thu nhập không cao.

Từ khi Quỳnh Anh gặp tai nạn, bà Thắm phải nghỉ hẳn công việc để chăm sóc con. Những lúc có người trông giúp, bà tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.

Mỗi ngày của bà Thắm bắt đầu từ rất sớm khi phải nhẹ nhàng xoay trở người cho con gái, xoa bóp những cánh tay, đôi chân đã dần co cứng vì nằm bất động suốt một năm.

Bữa ăn của Quỳnh Anh chỉ là những bát cháo được xay nhuyễn, đút từng thìa nhỏ. Thuốc uống phải đúng giờ, bỉm phải thay thường xuyên, mọi sinh hoạt của cô gái tuổi 19 đều phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của người mẹ.

Nhìn con nằm lặng im trên giường bệnh, bà Thắm vẫn không thôi hy vọng một ngày con có thể cất tiếng gọi mẹ.

“Từ khi cháu bị tai nạn đến giờ, thời gian cháu ở nhà cộng lại chắc chỉ khoảng 5 tháng, còn lại đều nằm viện”, chị Thắm nghẹn ngào.

Không còn nguồn thu ổn định, bà lần lượt bán nhà cửa, đất đai để lấy tiền chữa trị cho con. Hiện hai mẹ con bà ở nhờ trong căn phòng lợp mái tôn rộng chưa đầy 20m² của bố mẹ ruột tại phường Hiệp Hòa.

Bà Thắm đã mất hoàn toàn thị lực mắt trái. Ảnh: Phạm Công

Bà Thắm cũng vay lãi ngoài khoảng 350 triệu đồng, đến nay mới trả được khoảng 150 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt và chăm sóc Quỳnh Anh tối thiểu hơn 200.000 đồng mỗi ngày, chưa kể những lần em lên cơn co giật hoặc khó thở phải nhập viện cấp cứu.

“Mới đây nhất, để đưa con đi viện, tôi phải đi vay thêm 5 triệu đồng. Có những ngày ở bệnh viện, tôi phải xin từng suất cơm từ thiện để cầm cự, dành số tiền còn lại mua thuốc cho con”, bà Thắm kể.

Mong con có cơ hội phục hồi

Bản thân bà Thắm cũng đang điều trị viêm thị thần kinh (PV - viêm dây thần kinh thị giác) khiến mắt trái của bà mất hoàn toàn thị lực.

“Giờ tôi không nhìn được một mắt nhưng vẫn phải cố gắng. Nếu mình ngã xuống thì không biết ai chăm cháu”, bà nói.

Hiện, điều bà Thắm mong muốn nhất là có điều kiện đưa con gái đi phục hồi chức năng. Bà cho rằng nếu còn cơ hội, dù nhỏ, gia đình vẫn muốn tiếp tục điều trị để Quỳnh Anh có thể cải thiện sức khỏe.

Bán sạch nhà cửa để chữa bệnh cho con gái, hiện giờ mẹ con bà Thắm phải về ở nhờ trong căn phòng lợp mái tôn rộng chưa đầy 20m2 của bố mẹ ruột ở phường Hiệp Hoà. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, bà Đinh Thị Thắm và con gái là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, cần sự chung tay hỗ trợ.

Theo ông Trung, sau khi bán hết nhà cửa để chữa bệnh cho con, bà Thắm hiện ở nhờ nhà bố mẹ ruột. Trước đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí và vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ gia đình.

“Có Báo VietNamNet đồng hành cùng chính quyền trong việc huy động hỗ trợ hoàn cảnh bà Thắm là rất tốt trong lúc này”, ông Trung cho biết.

Bạn đọc giúp mẹ con bà Đinh Thị Thắm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.212 (bà Đinh Thị Thắm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà bà Đinh Thị Thắm theo địa chỉ: thôn 6, phường Hiệp Hoà, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0936526035.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý