MS 2026.214

Chị Lê Thị Hoài (SN 1985) và con trai Lê Phương Thịnh (SN 2020) hiện sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị.

Ở tuổi 40, chị Hoài chỉ cao khoảng 1,2m, nặng 27kg. Ngay từ khi chào đời, chị đã mang nhiều dị tật bẩm sinh. Chị có 12 ngón tay, cột sống bị biến dạng khiến phần lưng phía sau nhô lên rõ rệt. Theo thời gian, dáng người ngày càng còng xuống, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Chị Hoài cao 1,2m, nặng 27kg, mang nhiều dị tật bẩm sinh. Ảnh: Hải Sâm

“Vì cơ thể yếu nên năm 14 tuổi tôi mới biết đi. Năm 15 tuổi mới bắt đầu đi học lớp 1. Học hết lớp 5 thì tôi phải nghỉ vì lên cấp 2 trường xa quá, tôi không thể đi bộ nổi. Sau đó có một người quen nhờ trông con nhỏ, tôi không bế được em bé, chỉ có thể cho ăn rồi đặt lên võng ru ngủ. Ở đó được khoảng 3 năm, tôi về nhà phụ cha mẹ nuôi lợn, nuôi gà, làm những việc trong khả năng của mình để đỡ đần gia đình”, chị Hoài nhớ lại.

Khoảng 6 năm trước, chị Hoài quen một người đàn ông cũng bị khuyết tật. Sau thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm và tính chuyện kết hôn.

“Lúc đó, gia đình hai bên cũng bàn bạc chuyện cưới xin. Hai đứa chỉ nghĩ cưới về cùng làm ăn, không tính chuyện sinh con. Sau đó xảy ra một số chuyện, lúc ấy tôi mới biết mình mang thai. Đám cưới cũng không thành. Từ đó đến nay, tôi nuôi con một mình”, chị Hoài kể.

Hai mẹ con chị Hoài. Ảnh: Hải Sâm

Mang thai khi cơ thể chỉ nặng khoảng 23kg, sức khỏe vốn đã yếu, chị vẫn cố gắng đi bán hàng, làm việc đồng áng để có tiền trang trải cuộc sống.

Đến ngày sinh, chị phải mổ lấy thai. Bé Thịnh chào đời khỏe mạnh, không mang những dị tật giống mẹ. Những năm đầu đời, bé phát triển tương đối bình thường. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, bé Thịnh liên tục xuất hiện những đợt sốt kéo dài, nhiều lần phải nhập viện điều trị.

Trước khi được chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bé Thịnh đã điều trị tại bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh nhưng tình trạng sốt vẫn tái diễn. Có thời điểm, Thịnh sốt cao tới 40 độ C, kèm rét run.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ thăm khám và thực hiện nhiều xét nghiệm. Sau quá trình điều trị, bé Thịnh được chẩn đoán mắc viêm đa khớp không xác định, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi thùy, bệnh dạ dày và nhiễm giun sán.

Ngoài ra, bé còn bị thiếu máu, các chỉ số bạch cầu và tiểu cầu tăng trong quá trình viêm, nhiễm trùng.

Căn nhà nơi chị Hoài và con trai sống cùng bố mẹ già. Ảnh: Hải Sâm

Sau đợt điều trị nội trú, bé Thịnh được bác sĩ hướng dẫn tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ để đánh giá diễn biến bệnh và điều chỉnh phương án điều trị khi cần thiết.

“Từ ngày con bị bệnh đến nay, tiền điều trị tính ra cũng khoảng 80 triệu đồng, chủ yếu nhờ anh em, làng xóm hỗ trợ. Có những người lạ gặp hai mẹ con ở bệnh viện, thấy thương quá cũng giúp đỡ thêm chứ một mình tôi thì không biết xoay xở thế nào”, chị Hoài nói.

Hiện mỗi tháng, chị phải đưa con ra Hà Nội tái khám. Mỗi chuyến đi, riêng chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm và thuốc men khoảng 5 triệu đồng. Trong khi, hai mẹ con chỉ dựa vào 750 nghìn đồng/tháng tiền trợ cấp tàn tật của chị.

“Tháng trước tôi đưa con đi viện, sau khi hoàn thành các thủ tục điều trị, hai mẹ con không còn đủ tiền để bắt xe về quê. Thấy hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã góp tiền hỗ trợ lộ phí cho hai mẹ con trở về. Tôi biết ơn các bác sĩ và mọi người nhiều lắm”, chị Hoài xúc động chia sẻ.

Mỗi tháng, chị Hoài phải đưa con ra Hà Nội tái khám, chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm, thuốc men cũng hết khoảng 5 triệu đồng. Ảnh: Hải Sâm

Những ngày tới, chị lại chuẩn bị đưa con ra Hà Nội tái khám theo lịch hẹn. Mỗi lần đi viện, công việc bán hàng rong phải tạm dừng, khiến nguồn thu nhập vốn ít ỏi của hai mẹ con bị gián đoạn.

Vài năm trước, một nhà hảo tâm tặng chị chiếc xe điện ba bánh làm phương tiện mưu sinh. Từ đó, mỗi ngày chị chạy xe đến khu chợ cách nhà khoảng 2km để bán rau má, tăm tre, bật lửa... Những hôm thuận lợi, chị kiếm được khoảng 30.000-40.000 đồng.

Chị Hoài là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Em gái chị lấy chồng gần nhà nhưng hoàn cảnh khó khăn; 2 em trai của chị đi làm ăn xa không liên lạc với gia đình đã lâu. Một mình chị vừa chăm sóc bố mẹ già yếu, vừa nuôi con trai bệnh tật đau ốm thường xuyên.

Căn bếp của gia đình chị Hoài. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Đại Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết gia đình chị Hoài thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bản thân chị Hoài bị khuyết tật từ nhỏ, sức khỏe yếu, trong khi con trai mắc nhiều bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị.

“Hoàn cảnh gia đình chị Hoài rất khó khăn. Cha mẹ chị đều đã hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động. Địa phương cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để mẹ con chị có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn”, ông Cương nói.

Bạn đọc giúp mẹ con chị Hoài có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.214 (chị Lê Thị Hoài) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Hoài theo địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0354009061.

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