Nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm, bé Nguyễn Thị Hoè (MS 2026.216) ở Nghệ An đã có kinh phí phẫu thuật, điều trị chứng cong vẹo cột sống.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) đã trao 62.197.221 đồng do bạn đọc ủng hộ đến em Nguyễn Thị Hoè, nhân vật trong bài viết: “Bé gái 13 tuổi bị cong vẹo cột sống, cần hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật”.

Ngoài số tiền trên, Hoè còn nhận được 20 triệu đồng hỗ trợ từ một đơn vị, giúp em có thêm kinh phí điều trị.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Côi gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet và những nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ kinh phí để cháu gái bà có cơ hội được phẫu thuật, điều trị bệnh.

Bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ em Nguyễn Thị Hoè số tiền 62.197.221 đồng để cô bé có thêm kinh phí phẫu thuật bệnh

Bà Hồ Thị Thuý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai cho biết, nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet, em Hoè đã được phẫu thuật kịp thời. Sau ca mổ, cột sống của em đã được nắn chỉnh, hiện có thể đứng thẳng hoàn toàn.

“Sự chia sẻ, động viên kịp thời của quý Báo đã giúp em Hoè có cơ hội điều trị bệnh, giúp cuộc sống của cô bé sau này bớt vất vả hơn”, bà Thuý xúc động nói.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet, em Nguyễn Thị Hoè đã có kinh phí phẫu thuật. Sau ca mổ, cột sống của Hoè đã được nắn chỉnh, hiện có thể đứng thẳng hoàn toàn

Hoè là con của chị Nguyễn Thị Hoe, cháu ngoại bà Nguyễn Thị Côi (70 tuổi). Bà Côi chỉ có một người con gái duy nhất. Từ nhỏ, chị Hoe đã chậm phát triển trí tuệ, không nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, chị Hoe bị một người đàn ông lợi dụng rồi sinh ra Hoè.

Không may mắn, Hoè từ nhỏ đã chậm nói, mắc chứng vẹo cột sống bẩm sinh. Càng lớn, bệnh cong vẹo cột sống của Hoè càng nghiêm trọng. Phần lưng nhô cao về một bên, lồng ngực bị chèn ép khiến em thường xuyên khó thở, sức khỏe suy giảm. Kết quả chụp X-quang cho thấy cột sống của em cong vẹo thành hình chữ S.

Điều khiến bà Côi đau đáu nhất là căn bệnh của cháu không phải vô phương cứu chữa, chỉ là nhà quá khó khăn.

Đúng lúc Hoè gặp khó khăn thì được bạn đọc hỗ trợ thêm kinh phí phẫu thuật. Sau khi trao số tiền 62.197.221 đồng, nếu bạn đọc tiếp tục quan tâm, ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp nhận và kết chuyển đến gia đình em Hoè trong các đợt tiếp theo.