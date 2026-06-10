Tại thôn Hoa Bài Phường, trấn Phân Thủy, huyện An Cư, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cái tên Chu Hiểu Diễm được nhiều người nhắc đến với sự yêu mến và khâm phục.

Đầu tháng 6 vừa qua, cô bé 13 tuổi được vinh danh trong danh sách “Thiếu niên ưu tú thời đại mới” của tỉnh Tứ Xuyên năm 2026. Với người dân địa phương, đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, thông tin từ QQ.

Đằng sau danh hiệu ấy là câu chuyện đầy nghị lực của một cô bé có tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Từ khi mới hơn 6 tuổi, Hiểu Diễm đã thay người cha quá cố gánh vác việc gia đình, chăm sóc người mẹ gần như mất khả năng tự sinh hoạt sau biến cố sức khỏe. Anh trai Hiểu Diễm phải đi làm xa để mưu sinh.

Suốt 7 năm qua, Chu Hiểu Diễm kiên trì chăm sóc cho người mẹ bệnh tật. Ảnh: QQ

Suốt 7 năm, cô bé vừa học tập, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. Trước khi vào cấp 2, một ngày của Chu Hiểu Diễm bắt đầu từ lúc 5h sáng. Chiếc điện thoại cũ của mẹ trở thành chiếc đồng hồ báo thức của em.

Khi được hỏi vì sao có thể dậy sớm như vậy mỗi ngày, cô bé chỉ nói đơn giản: “Vì em phải đi học, phải chăm sóc mẹ”.

Sau khi thức dậy, em nhóm bếp, nấu cơm, chuẩn bị mọi thứ trước khi gọi mẹ dậy. Em giúp mẹ mặc quần áo, dìu mẹ ngồi dậy, cùng mẹ ăn sáng rồi mới vội đến trường.

Buổi chiều tan học, khi những đứa trẻ khác có thời gian vui chơi, Chu Hiểu Diễm lại trở về với những thứ quen thuộc: bàn học và gian bếp. Em hoàn thành bài tập trước, sau đó chuẩn bị bữa tối cho mẹ.

Năm ngoái, khi lên cấp 2 và bắt đầu học nội trú, trách nhiệm của Chu Hiểu Diễm càng nặng nề hơn. Mỗi tối chủ nhật trước khi trở lại trường, em thường nấu sẵn nhiều món ăn, chia thành từng phần rồi cất vào tủ lạnh để mẹ có thể dùng trong những ngày tiếp theo.

Với những việc đơn giản như hâm nóng thức ăn, nấu cơm bằng nồi điện, mẹ vẫn có thể tự làm. Chu Hiểu Diễm cố gắng sắp xếp mọi thứ chu toàn nhất có thể rồi mới yên tâm đến trường.

Cuộc sống ấy kéo dài suốt 7 năm. Khi được hỏi có mệt không, cô bé trả lời: “Em đã quen với việc này rồi”.

Nếu ai đó hỏi em có từng muốn bỏ cuộc hay không, Chu Hiểu Diễm im lặng một lúc rồi lắc đầu. Sau đó, em nói: “Dù có khó khăn thế nào thì rồi cũng sẽ qua. Mọi chuyện sẽ tốt hơn”.

Sau giờ học, khi hoàn thành mọi việc trong nhà, Chu Hiểu Diễm thường ngồi xem tivi cùng mẹ. Em không có điện thoại thông minh, không xem video ngắn để giải trí. Chiếc tivi là khoảng thời gian hiếm hoi hai mẹ con có thể ở bên nhau mà không cần nói quá nhiều.

Những năm qua, câu chuyện của Chu Hiểu Diễm nhận được sự quan tâm từ hàng xóm, thầy cô và chính quyền địa phương. Người hàng xóm Chu Trường Văn đã giúp đỡ em suốt 7 năm, đều đặn đưa đón em đi học.

Thầy giáo tiểu học La Tuấn cũng là người đầu tiên nhận ra hoàn cảnh đặc biệt của cô bé. Khi em học lớp 3, thầy đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện gia đình mà em giấu trong lòng.

Sự quan tâm của mọi người trở thành nguồn động viên giúp hai mẹ con vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Khi được hỏi về tương lai, Chu Hiểu Diễm trả lời không chút do dự: “Em muốn học đại học. Em sẽ đưa mẹ đi cùng”.

Chu Hiểu Diễm nói muốn đến Nội Mông, nơi có những đồng cỏ rộng lớn và những chú ngựa trên thảo nguyên mà em được thấy qua những trang sách. Cô bé cũng mong muốn có một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc với bạn bè trước khi tốt nghiệp.

Nhưng trong tất cả những kế hoạch tương lai ấy, người luôn xuất hiện là mẹ. Một ngôi trường đại học, một ngôi nhà mới, một vùng đất xa xôi…, ở đâu em cũng muốn có hai mẹ con.

Câu chuyện của cô bé 13 tuổi khiến nhiều người xúc động bởi sự trưởng thành vượt tuổi, nhưng hơn hết là tình yêu thương dành cho người mẹ đã đồng hành cùng em trong những năm tháng khó khăn nhất.