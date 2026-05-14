Bé gái 12 tuổi bơi suốt 5 giờ giữa biển dữ, cứu 3 người sau vụ lật thuyền. Ảnh: MSN

Cherry Ann Mateo (12 tuổi) cùng 3 người đi thuyền máy từ đất liền ở thị trấn Culasi trở về đảo Batbatan, tỉnh Antique (Philippines) khi vừa hoàn thành chuyến đi bán cá khô. Hành trình thường chỉ kéo dài khoảng 1,5 giờ. Tuy nhiên, giữa đường, con thuyền bất ngờ gặp sóng lớn và gió mạnh rồi bị lật, Asia1 đưa tin mới đây.

Trong tình thế nguy cấp, cô bé Cherry Ann Mateo đã quyết định bơi vào bờ để tìm kiếm sự trợ giúp. Bất chấp dòng chảy xiết và biển động dữ dội, em kiên trì bơi gần 6km trong hơn 5 tiếng đồng hồ trước khi tiếp cận được đất liền an toàn.

Sau khi vào bờ, cô bé lập tức tìm người cầu cứu. Thông tin nhanh chóng được chuyển tới Văn phòng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai thị trấn Culasi. Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cùng các đơn vị ứng phó khẩn cấp triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều ngư dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, điều động 8 thuyền máy từ đảo Batbatan ra biển bất chấp sóng lớn, thời tiết nguy hiểm.

Cuối cùng, tất cả 3 người trên tàu đã được cứu sống. Trước đó, Dante Salvador (60 tuổi) - một trong những người trên thuyền - đã cố bơi theo hướng của Mateo nhưng bị sóng lớn cuốn trôi. May mắn, sau đó ông đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải cứu kịp thời.

Hai người còn lại là Angelita Patricio (58 tuổi) và Rose Salvador (49 tuổi) cố bám vào chiếc thuyền bị lật khi nó trôi dạt về vùng biển ngoài khơi Libertad, Antique. Sau đó, họ cũng được cứu sống.

Câu chuyện về lòng dũng cảm của cô bé 12 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng. “Một điều thật phi thường ở độ tuổi của em. Mateo, em là một anh hùng ngoài đời thực”; “Lòng dũng cảm và sự quyết tâm thật đáng kinh ngạc”... là những bình luận người dùng mạng để lại.

Để ghi nhận hành động quả cảm này, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã trao khen thưởng cho Cherry Ann Mateo. Ngoài ra, 2 người tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cũng được vinh danh vì góp phần giải cứu các nạn nhân.

Theo truyền thông địa phương, chính quyền sở tại đang xem xét hỗ trợ tài chính cũng như cấp học bổng cho Cherry Ann Mateo, nhằm động viên tinh thần và giúp em tiếp tục việc học trong tương lai.