Ngày 1/5, tại khu vực cầu Đoạn - điểm du lịch luôn đông kín khách mỗi dịp lễ, nữ cảnh sát trẻ thuộc Đồn công an Nhạc Miếu tên Tưởng Gia Nguyên đã cùng đồng nghiệp phát miễn phí dây dắt và móc khóa định vị cho trẻ em nhằm phòng tránh thất lạc.

Ít ai biết, chị từng là một trong những đứa trẻ bị lạc tại đây. Trung thu năm 2008, khi mới 7 tuổi, Tưởng Gia Nguyên bị lạc người thân trên cầu Đoạn, đứng giữa dòng người đông đúc trong trạng thái hoảng sợ, trang QQ đưa tin.

May mắn, cô bé khi đó đã được một cảnh sát nắm tay, giúp tìm lại gia đình. Người cảnh sát ấy chính là ông Trần Tông Diệu - hiện là đồng nghiệp và cũng là “người thầy” của chị Tưởng.

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Tưởng Gia Nguyên nhận công tác tại chính đồn nơi ông Trần làm việc. Ngày đầu gặp lại, chị xúc động thốt lên:

“Thầy ơi, ngày đó thầy dắt em đi tìm mẹ, giờ em quay lại rồi”.

Cầu Đoạn mỗi năm đón gần 20 triệu lượt khách, tình trạng trẻ nhỏ và người già đi lạc xảy ra không hiếm. Trong hơn 20 năm công tác, cảnh sát Trần Tông Diệu đã giúp tìm lại hơn 1.000 trẻ em, cứu hàng chục người gặp nạn và trả lại hàng trăm tài sản cho du khách.

Từ câu chuyện của mình, Tưởng Gia Nguyên quyết định tiếp nối công việc ý nghĩa này theo cách riêng, chuẩn bị móc khóa định vị có tích hợp Bluetooth và phát dây dắt chống lạc cho trẻ em.

“Tôi từng được giúp đỡ, nên hiểu cảm giác đó quý giá thế nào. Nếu có thể, tôi muốn giúp nhiều người không rơi vào tình huống bị lạc”, nữ cảnh sát chia sẻ.

Từng là một đứa trẻ bị đi lạc, nữ cảnh sát hiểu rõ nỗi sợ hãi và sự nguy hiểm luôn thường trực cho các em nhỏ. Ảnh: QQ

Các thiết bị chống thất lạc được phát miễn phí cho du khách, không cần đặt cọc, có thể trả lại tại các điểm quy định quanh Tây Hồ.

Nhiều phụ huynh đánh giá cao sáng kiến này, cho rằng đây là giải pháp thiết thực giúp họ yên tâm hơn khi đưa trẻ đi du lịch trong dịp cao điểm.