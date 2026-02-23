Sự việc xảy ra tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông vào ngày 21/2, trang QQ đưa tin. Sau bữa cơm tất niên, người cậu, do có uống một chút rượu, đã bê từ trên xe xuống một thỏi bạc lớn, trị giá hơn 300.000 NDT (hơn 1,12 tỷ đồng).

Người cậu nói vui rằng, nếu cháu gái dập đầu chúc Tết mình thì sẽ tặng luôn thỏi bạc. Cô bé 5 tuổi lập tức làm theo và gửi lời chúc năm mới. Trước sự chứng kiến của gia đình, người cậu cũng thực hiện lời hứa ngay tại chỗ.

Người cậu không ngần ngại tặng cháu thỏi bạc lớn có giá trị. Ảnh: QQ

Chị Thiệu, dì ruột của bé, cho biết người cậu vốn rất yêu thương cháu, coi cháu như con ruột. Tuy nhiên, gia đình nhận thấy món quà có giá trị quá lớn nên ngay ngày hôm sau đã chủ động trả lại thỏi bạc.

Sau đó, người cậu tiếp tục tặng cháu một thỏi bạc nhỏ hơn, nặng vài chục gram, trị giá hơn 1.000 NDT (khoảng 3,76 triệu đồng). Trên thỏi bạc đó còn khắc dòng chữ “tiền mừng tuổi”.

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Dì của bé cho biết, ban đầu chỉ chia sẻ cho vui, không ngờ lại gây chú ý mạnh mẽ, khiến gia đình vừa bất ngờ vừa thích thú.

Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người trầm trồ trước độ “chịu chi” của người cậu, mà còn nhận được nhiều lời khen dành cho cách ứng xử chừng mực của gia đình khi quyết định trả lại món quà giá trị lớn, giữ trọn ý nghĩa tốt đẹp của tiền mừng tuổi đầu năm.