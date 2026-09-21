Ngày 21/9, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Công viên Mậu Thân ngày 16/9.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một bé gái bị nhóm bạn đánh tại công viên, kèm thông tin nạn nhân bị “chấn thương sọ não”.

Công an xác định nạn nhân là em N.P.M.N. (14 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long), học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Hạnh.

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa M.N. và em N.L.B.A. (13 tuổi), học sinh lớp 8 cùng trường. Theo cơ quan công an, B.A. nghe bạn kể M.N. có lời xúc phạm mẹ mình nên rủ thêm bạn tìm cách đánh nữ sinh này.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Nhóm gồm B.A., L.N.B.N. (13 tuổi), N.N.G.L. (13 tuổi) và N.N.L. (14 tuổi). Trong đó, ba người học tại Trường THCS Tân Hạnh, một người là học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Để dụ M.N. đến địa điểm đã chọn, nhóm này đặt mua quần áo của nữ sinh do em có bán hàng qua Zalo, Facebook.

Khoảng 18h10 ngày 16/9, B.N. đi xe đạp điện đến nhà M.N., nói chở nữ sinh đến Công viên Mậu Thân giao quần áo và nhận tiền. B.N. nói tiền đang để tại nơi học thêm nên M.N. tin tưởng đi cùng.

Tại công viên, B.A., N.L. và B.N. nắm tóc M.N. kéo ngã xuống đất, dùng tay đánh và chân đá, đạp nhiều lần vào đầu, cơ thể nạn nhân. Sau khi thấy M.N. không chống cự, nhóm này rời đi.

Trong lúc xảy ra vụ việc, G.L. cùng một số học sinh khác dùng điện thoại quay lại cảnh đánh nhau. Công an xác định khoảng 10 học sinh của hai trường đến xem.

Sau khi bị đánh, M.N. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu và đa chấn thương chưa xác định. Nữ sinh được xuất viện sáng 17/9.

Tuy nhiên, trưa 18/9, do còn đau bụng, gia đình đưa M.N. đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khám. Các bác sĩ xác định nữ sinh bị tổn thương gan phải, theo dõi dập gan độ II và cho nhập viện điều trị.

Công an phường Phước Hậu đã tiếp nhận vụ việc từ gia đình M.N., tiếp tục xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.