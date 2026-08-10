Trước đó, ngày 6/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng phản ánh hai nữ sinh cùng điều khiển, ngồi trên một xe máy điện lưu thông tại đường liên khu. Trong đó, người điều khiển phương tiện có hành vi dùng chân lái xe, người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh em D. dùng chân điều khiển xe được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.T.T.D. (SN 2012), người ngồi phía sau là L.T.N. (SN 2012), cùng trú tại phường Yên Tử và đều là học sinh lớp 9.

Làm việc với cơ quan công an, trước sự chứng kiến của phụ huynh, em D. thừa nhận khoảng 15h30 ngày 6/8 đã điều khiển xe máy điện không gắn biển số, chở em N. lưu thông trên đường liên khu tại phường Yên Tử. Trong quá trình di chuyển, em D. đã đặt chân phải vào tay lái để điều khiển xe, trong khi em N. không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở nội dung phản ánh, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội và lời trình bày của những người có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản ghi nhận đầy đủ nội dung vụ việc.

Đồng thời, đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

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