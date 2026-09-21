Ngày 21/9, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ cho biết vừa hỗ trợ giải quyết vụ chuyển nhầm 464 triệu đồng, giúp người chuyển nhận lại đầy đủ số tiền.

Theo cơ quan công an, anh Lê Huy Thanh, cư trú tại xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai, là tài xế cho một công ty kinh doanh hạt điều. Ngày 7/9, sau khi thu 464 triệu đồng tiền hàng từ đối tác, anh Thanh chuyển khoản số tiền về tài khoản công ty.

Do nhập nhầm số tài khoản và không kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận, anh đã chuyển toàn bộ 464 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Phát hiện sự việc, anh Thanh liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ nhưng việc xử lý không thể thực hiện ngay do liên quan quy trình và quy định bảo mật thông tin khách hàng.

Gia đình nam sinh nhận tiền chuyển nhầm đã chủ động liên hệ công an để phối hợp hoàn trả cho anh Lê Huy Thanh (bìa trái). Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong khi đó, chủ tài khoản nhận tiền là một học sinh đang sống tại phường Tân An. Khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 464 triệu đồng, gia đình em không biết nguồn gốc số tiền nên chủ động liên hệ ngân hàng khóa tài khoản và không thực hiện giao dịch.

Sau khi anh Thanh liên hệ đề nghị chuyển trả, gia đình em vẫn không vội thực hiện vì lo ngại có thể liên quan các thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền rồi yêu cầu người nhận chuyển lại.

Gia đình sau đó đề nghị Công an phường Tân An hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an phường Tân An chỉ đạo cảnh sát khu vực làm rõ vụ việc, liên hệ các bên liên quan.

Mới đây, anh Thanh từ Đồng Nai đến Cần Thơ. Qua xác minh, cơ quan công an xác định rõ nguồn gốc khoản tiền và thống nhất phương án xử lý.

Dưới sự hỗ trợ của công an, anh Thanh cùng gia đình học sinh đến ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết. Toàn bộ 464 triệu đồng được chuyển trả cho anh Thanh.

Sau khi nhận lại tiền, anh Thanh viết thư cảm ơn Công an phường Tân An và gia đình em học sinh, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và sự hợp tác của gia đình người nhận tiền.