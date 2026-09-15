Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Hòa Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ giải cứu thành công Đ.N.T. (sinh viên năm 2 tại Đại học Trà Vinh) khỏi kịch bản "bắt cóc online".

Nữ sinh viên bị “bắt cóc online”. Ảnh: CACC

Theo trình báo của gia đình, tối 8/9, T. gọi cho người thân qua Zalo, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc, làm thủ tục du học và hứa sẽ hoàn trả tiền trong 2 giờ. Tuy nhiên, gia đình không có khả năng chuyển tiền và nghi ngờ con gái bị lừa đảo nên từ chối.

T. tiếp tục gọi mượn tiền dì ruột nhưng người này yêu cầu cung cấp giấy tờ cử tuyển và số điện thoại giảng viên cố vấn. Nữ sinh từ chối cung cấp.

Sáng hôm sau, gia đình vẫn liên lạc được với T. qua Zalo. Nhưng đến trưa cùng ngày, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với T. Ngay sau đó, nhiều số điện thoại lạ liên tục gọi điện cho người nhà, đe dọa sẽ đưa T. sang Campuchia nếu không chuyển 100 triệu đồng tiền chuộc.

Tiếp nhận tin báo từ Công an phường Hòa Thuận, Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, công an xác định T. là sinh viên năm 2, đang ở ký túc xá trên địa bàn phường Hòa Thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, nữ sinh từng gửi cho dì ruột 2 văn bản liên quan việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, qua làm việc với nhà trường, cơ quan công an xác định trường không ban hành các văn bản về việc cử tuyển học viên đi du học nước ngoài.

Công an cũng xác định trong thời gian học tập tại trường, T. ít tiếp xúc với bạn bè, sống khép kín.

Trích xuất camera an ninh tại ký túc xá, lực lượng chức năng ghi nhận T. điều khiển xe gắn máy rời ký túc xá vào đầu giờ chiều 8/9 và không trở lại phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nữ sinh đang thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh.

T. thuê phòng vào lúc 14h25 ngày 8/9. Từ đó đến chiều hôm sau, nữ sinh gần như không rời khỏi phòng, chỉ xuống quầy lễ tân mua đồ ăn và không tiếp xúc với người khác.

Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, giải cứu nữ sinh sau gần 1 giờ tiếp nhận tin báo.

Làm việc với cơ quan công an, T. cho biết trước đó có người gọi điện tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu kết bạn Zalo. Đối tượng gọi video hiển thị cảnh phòng làm việc có nhiều hồ sơ mang tên T., bên cạnh là gói bột màu trắng được nói là ma túy.

Tiếp đó, một người mặc sắc phục công an tham gia cuộc gọi, đe dọa T. có liên quan đến đường dây ma túy cấp quốc gia, yêu cầu T. giữ bí mật tuyệt đối nếu không sẽ bị phạt từ 3 - 7 năm tù.

Sau khi gửi "lệnh bắt tạm giam" giả qua Zalo, đối tượng ép T. ra ngoài thuê phòng nghỉ một mình để "phục vụ điều tra". Tin lời, nữ sinh răm rắp làm theo.

Tại nhà nghỉ, T. được hướng dẫn vào ứng dụng Zoom để "họp trực tuyến với bộ công an và viện kiểm sát". Các đối tượng yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân rồi sao kê để "chứng minh tài chính du học", hứa hẹn hoàn trả sau khi kiểm tra.

Khi T. không mượn được tiền từ người thân, nhóm này liên tục đe dọa, ép cô chuyển sang vay mượn bạn bè. T. vừa mượn được 1 triệu đồng từ một người bạn thì lực lượng chức năng kịp thời ập vào giải cứu.