Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Hai bị can là C.V.L. (26 tuổi, trú tỉnh Sơn La) và N..M.Q. (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 30/3, Công an xã Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận đơn tố giác của anh N.M.L. (46 tuổi, trú xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ). Anh L. trình bày, khoảng 12h ngày 29/3, con gái anh là cháu N.M.H. (14 tuổi) xin phép đi chơi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cháu H. trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.

Qua trao đổi, cháu H. kể có quen biết, nảy sinh tình cảm với một nam thanh niên qua mạng xã hội Facebook. Hai bên hẹn gặp tại khu vực ngã tư xã Sơn Lương.

Sau khi gặp, nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở cháu H. đến một nhà nghỉ ở xã Văn Lang và thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Đối tượng C.V.L. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau 6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Văn Lang đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. là C.V.L..

Ngày 30/3/2026, Công an xã Văn Lang triệu tập C.V.L. đến trụ sở làm việc. Tại đây, L. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong một vụ việc khác, vào ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với N..M.Q.

Đối tượng N.M.Q. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Q. quen biết cháu H. (15 tuổi, trú xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) từ khoảng tháng 7/2025 và nảy sinh quan hệ tình cảm.

Sáng 30/3/2026, Q. đến nhà cháu H. và có quan hệ tình dục. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, gia đình phát hiện, đưa cả hai đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, hai bên khai nhận từ cuối tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026 đã nhiều lần quan hệ tình dục tại phòng trọ của Quang ở xã Bình Tuyền.