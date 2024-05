Ngày 25/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Tiến Thịnh (39 tuổi, ngụ xã Hiếu Phụng) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị can Huỳnh Tiến Thịnh. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Tiến Thịnh để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tháng 10/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm nhận đơn tố giác về việc bé gái sinh năm 2009, quê huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đang ở nhờ nhà người thân để đi học ở xã Hiếu Phụng bị Huỳnh Tiến Thịnh xâm hại. Khi đó Thịnh là nhân viên của một trường học.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai quen biết với bị hại từ tháng 9 tới tháng 10/2023. Thịnh nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại với bé gái.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thịnh đủ yếu tố cấu thành tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và quyết định bổ sung các quyết định khởi tố về hành vi này.