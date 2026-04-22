Chiều nay (22/4), Công an phường Bến Cát, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại cây xăng làm một bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, ông P.C.D. (48 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) lái ô tô 7 chỗ vào cửa hàng xăng dầu ASD (giao giữa đường NC và đường D7, KCN Bàu Bàng, phường Bến Cát) để đổ xăng.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H

Thời điểm này, bé A. (2 tuổi, con gái của quản lý cây xăng) đang nằm chơi dưới nền xi măng, sát bên trụ bơm thì bất ngờ bị bánh xe cán qua người.

Phát hiện vụ việc, những người ở cây xăng lập tức hô hoán, đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Bến Cát sau đó đã phối hợp với các đơn vị để điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera.