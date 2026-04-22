Ngày 22/4, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đình chỉ Thiếu tá N.Q.H., cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 11h29 ngày 15/4, em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy mang BKS 47AB - 325.78 lưu thông trên quốc lộ 29, đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa phận xã Cư Pơng, chiếc xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái đường. Vụ tai nạn khiến em Q. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ việc, đồng thời giao Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì họp báo, công khai kết quả điều tra để thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về cuộc họp báo liên quan đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ quan chức năng chưa tổ chức họp báo chính thức, song một số cá nhân đã tung tin sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung thiếu căn cứ khi chưa có thông tin chính thức. Cuộc họp báo sẽ được tổ chức sau khi có kết luận điều tra vụ việc.