Ngày 22/4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một tài xế taxi vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, ngày 21/4, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện ô tô con biển số nền vàng 50E-585.xx do tài xế Đ.H.X. (37 tuổi, trú Tây Ninh) điều khiển chạy với tốc độ 103km/h, trong khi mức cho phép là 90km/h.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên, CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế với tổng số tiền 26,5 triệu đồng đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện chiếc xe trên cũng bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 92 triệu đồng, gồm: 58 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông và 34 triệu đồng vì đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 118,5 triệu đồng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, toàn tuyến đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát liên tục, do đó không có “vùng an toàn” cho các hành vi vi phạm.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định, chú ý biển báo, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn.