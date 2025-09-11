Nỗi đau bất ngờ

Trên sân khấu, chiếc màn hình lớn chiếu đoạn phim về những gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo. Những chia sẻ đầy xúc động khiến cả khán phòng nghẹn ngào.

Ngồi phía dưới, Trần Duyên Phương (SN 2011, phường Phú Mỹ, TPHCM) cũng lặng lẽ lau nước mắt. Cha của cô bé đã hiến tạng cứu người.

Phương trong lần đến nhận học bổng. Ảnh: Hà Nguyễn

Năm 2022, sau một vụ tai nạn giao thông, bố của Phương – anh Trần Xuân Hồng (SN 1986) – qua đời. Trước khi mất, anh hiến tạng cứu sống người khác, trong đó có vợ mình.

Trước đó, chị Phạm Thị Hồng Danh (SN 1987, mẹ của Phương) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận hàng tháng. Thương vợ bệnh nặng, anh Hồng từng mong muốn hiến thận cho vợ nhưng không chia sẻ với gia đình.

Duyên Phương nhớ lại: “Con chưa bao giờ nghe bố nói sẽ hiến tạng, cho đến một ngày vào năm 2022. Hôm ấy, mẹ con mới đi chạy thận ở bệnh viện về nên trông rất mệt mỏi, yếu ớt.

Tự nhiên bố con nói 'nếu mất, bố sẽ hiến thận cho mẹ con'. Thời điểm mẹ con bệnh nặng, bố mất tinh thần nên hay uống rượu. Hôm đó, bố nói câu nói ấy khi đã uống rượu nên con nghĩ bố nói đùa.

Con và chị gái (SN 2009) còn hỏi lại rồi dùng điện thoại ghi hình lời bố nói để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ, chỉ một ngày sau, bố bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời".

Hôm ấy, anh Hồng cùng vợ đến nhà bạn. Chị Danh về trước, còn anh nán lại. Trên đường đi mua đồ cùng con, chị bắt gặp một vụ tai nạn. Khi thấy chiếc xe máy và đồng hồ quen thuộc, chị hoảng hốt, rồi nhận tin dữ chồng đang cấp cứu tại bệnh viện.

"Ở nhà, con và chị gái vẫn nghĩ bố chỉ té ngã, phải nhập viện xử lý vết thương. Con còn nói với chị là sau lần này, bố sẽ sợ và không dám uống rượu, bia nữa. Nhưng rồi mẹ gọi điện vừa khóc vừa nói: 'Bố con mất rồi Phương ơi'.

Nghe tin, con ôm lấy chị mà khóc. Vì bố muốn hiến tạng cho mẹ nên đêm cùng ngày, sau khi xét nghiệm và cho kết quả phù hợp, mẹ con được nhận và ghép 1 bên thận của bố”, Phương nghẹn ngào.

Quay quắt trong cảnh mồ côi

Sau ca ghép thận, chị Danh phải nằm viện điều trị nên 2 con nhỏ không có mẹ bên cạnh lúc chịu tang cha. Ở nhà, Phương cùng chị gái và người thân lo hậu sự. Những ngày đầu mồ côi cha, cô bé khóc rất nhiều, chưa thể chấp nhận nỗi mất mát quá lớn.

“Bây giờ con vẫn nhớ bố, vẫn thương bố. Nhưng con nghĩ bố đã đem lại sự sống cho nhiều người. Với con, bố là một người hùng, bố vẫn sống trong cơ thể người khác. Nghĩ vậy, con không còn tủi thân nữa”, Duyên Phương chia sẻ.

Phương nói bây giờ cô bé không còn buồn nhiều nữa vì biết bố mất nhưng đã đem lại sự sống cho người khác. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Danh cũng bất ngờ khi biết chồng có nguyện vọng hiến tạng. Ngoài chị, còn có một bệnh nhi ở miền Tây được nhận tạng của anh. Sau ghép, sức khỏe em nhỏ tiến triển tốt, sinh hoạt, học tập bình thường.

Riêng chị Danh, sau 2 năm ghép thận, sức khỏe vẫn chưa ổn định, hằng tháng vẫn phải đến bệnh viện chạy thận.

Trước đây, chị làm công nhân, anh Hồng sửa xe tại nhà. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ nuôi con. Khi bệnh nặng, chị nghỉ việc, chỉ còn khoản tiền bảo hiểm ít ỏi rồi dần cạn kiệt. Để duy trì cuộc sống, vợ chồng phải bán đất. Sau khi anh Hồng mất, kinh tế gia đình càng thêm chật vật.

Thương mẹ, chị gái Phương xin nghỉ học, đi làm giúp việc kiếm tiền. Nghỉ hè, Phương cũng theo chị đi làm thêm. Dù vậy, cô bé vẫn mong muốn tiếp tục học tập để có một tương lai tốt hơn.

Hiện nay, chị Danh đi làm tạp vụ với thu nhập khiêm tốn và được địa phương hỗ trợ 2,7 triệu đồng/tháng theo diện hộ nghèo. Song, việc lo cho con vẫn là gánh nặng.

"Với tình trạng bệnh như hiện tại, tôi sẽ rất khó chăm lo cho các con. Vì vậy, khi biết Phương được hỗ trợ học bổng Tự lực vì chính tôi cho đến năm 18 tuổi, tôi rất vui và hạnh phúc", chị Danh chia sẻ.