Ngày 24/10, UBND xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom (trung tâm).

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/10, một bé gái sơ sinh đã được sinh tại đây. Tuy nhiên, sau đó người mẹ đã rời khỏi trung tâm và chưa quay lại. Hiện bé gái được các y, bác sĩ chăm sóc tạm thời.

Qua xác minh, mẹ của bé được xác định là chị Lê Thị Hồng T. (SN 2002, ngụ ấp Phú Sơn, xã Bình Minh) đã rời khỏi trung tâm vào ngày 20/10.

Bé gái sơ sinh chưa được đặt tên, nặng 2,6kg, sức khỏe tốt. UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin và tìm kiếm người thân của bé.

Đã có người bày tỏ nguyện vọng nhận bé gái làm con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định, chính quyền địa phương vẫn thông báo để chị T. hoặc người thân liên hệ UBND xã để được hướng dẫn, giải quyết.

Trong trường hợp đến ngày 30/10 nếu không có thân nhân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.