Sáng 23/10, lãnh đạo xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Trước đó, khoảng 5h ngày 21/10, bà Phạm Thị M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi tập thể dục thì phát hiện có một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng nhà mình, bên cạnh là một lá thư được cho là của người mẹ để lại.

Thời điểm phát hiện, bé gái khoảng 11 ngày tuổi, nặng 2,8kg, được quấn trong chiếc khăn cùng một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay. Trong thư có thông tin về ngày sinh của bé, hoàn cảnh khó khăn của người mẹ, không có điều kiện nuôi con và mong muốn gia đình nhận nuôi bé.

"Con được biết nhà bà có anh chị hiếm muộn con. Con sinh ra mà không có điều kiện nuôi bé, mong bà và anh chị nuôi, yêu thương bé", theo nội dung trong lá thư.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Bà M. sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Xã Hương Khê đã lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh Phạm Quốc B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân cho cháu.

UBND xã Hương Khê thông báo, ai là cha, mẹ và người thân của cháu bé thì liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.