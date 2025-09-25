Sáng 25/9, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo đó, vào sáng qua (24/9), trong lúc làm vườn, chị Hoàng Thị Gái (trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng) bất ngờ nghe tiếng khóc phát ra từ khu vườn của một hộ dân gần nhà.

Khi lại gần, chị phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong tấm vải, đặt dưới gốc cây. Cạnh bên cháu bé còn có một bình sữa và lốc sữa tươi.

Bé gái nặng 2,6kg, hiện sức khoẻ ổn định. Ảnh: CTV

“Nhìn cháu bé còn đỏ hỏn, nhỏ xíu, tôi rất thương nên đã nhanh chóng bế cháu về nhà chăm sóc, rồi báo với chính quyền địa phương”, chị Gái kể lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Cửa Tùng đã cử cán bộ phối hợp cùng chị Gái đưa cháu bé đến bệnh viện khu vực Vĩnh Linh để kiểm tra sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết, bé gái nặng 2,6kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Hiện, chính quyền xã Cửa Tùng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Đồng thời, địa phương cũng đang nghiên cứu phương án chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho cháu bé theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho trẻ nhỏ.