Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh, chiều 16/9, đơn vị nhận được tin báo của chị Th.K. (25 tuổi) về việc con gái chị là cháu T.H.S.N. (6 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt chở đi. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Phú.

Bé gái 6 tuổi bị người đàn ông lạ mặt dụ dỗ, chở vào vườn mãng cầu ở Tây Ninh. Ảnh: MĐ.

Tiếp nhận tin báo, PC02 phối hợp với Công an xã Tân Phú khẩn trương vào cuộc. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy cháu S.N. đang đứng một mình trước nhà thì bị một người đàn ông đi xe máy màu trắng bế lên xe và chở đi. Hướng di chuyển của đối tượng từ xã Tân Phú về phường Bình Minh.

Tiếp tục truy vết, đến 0h30 ngày 17/9, tổ công tác phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (47 tuổi) đang giữ cháu S.N. tại một vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế người đàn ông và giải cứu cháu bé an toàn.

Công an giải cứu bé gái 6 tuổi an toàn. Ảnh: MĐ.

Tại cơ quan công an, Quân khai làm nghề giữ vườn mãng cầu. Sau khi uống rượu, đối tượng đi xe máy về vườn thì thấy cháu S.N. đứng một mình bên đường.

Quân đã dụ dỗ “chú chở về nhà” rồi bế cháu lên xe, đưa về chòi giữ vườn của mình.

Quân khai chỉ cho cháu uống nước, không thực hiện hành vi xâm hại. Khi bé gái khóc đòi về, Quân an ủi “ngủ đi, sáng mai chú chở về”, sau đó để mặc cháu bé, còn mình lên giường ngủ.

Cơ quan chức năng nhận định lời khai này của Quân phù hợp với kết quả kiểm tra ban đầu đối với bé gái.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự đối với Quân.