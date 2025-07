Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền để mở rộng điều tra về vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, 22h tối 8/7 bà L.T.B. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo thông tin, con gái bà là T.T.K.Y. (21 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học) bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, uy hiếp và yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền để xác minh nội dung trình báo và điều tra, truy xét. Qua tìm hiểu, công an cho rằng, đây là một vụ bắt cóc online, một thủ đoạn lừa đảo nở rộ gần đây. Dù cơ quan công an liên tục khuyến cáo nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định vị trí tại một khách sạn và tiến hành giải cứu thành công Y. sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo.

Bước đầu, Y. tường trình, ngày 5/7 đã nhận cuộc điện thoại của người tự xưng là bên giao hàng Shopee, yêu cầu kết bạn Zalo.

Sau đó, các đối tượng gọi video qua Zalo, hiển thị hình ảnh giả mạo mặc sắc phục công an, thông báo Y. liên quan đường dây ma túy và rửa tiền. Các đối tượng ẩn danh dụ dỗ Y. cài phần mềm “Zoom Workplace” và đăng nhập theo mã riêng để “làm việc nội bộ”.

Chúng từng bước dẫn dắt, hướng dẫn Y. chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng vào tài khoản 1070xxxxx dưới danh nghĩa “chứng minh tài chính” để được đi Mỹ giao lưu quốc tế. Sau đó, chúng còn hướng dẫn Y. tự thuê khách sạn để cách ly, rồi chúng liên lạc với người nhà để lừa đảo, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM thông tin, không có vụ bắt cóc nào, mà thực sự đây là chiêu thức lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng hoạt động trên không gian mạng.

Các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan đến vụ án (thường là ma túy, rửa tiền) để ây áp lực tâm lý, đe dọa... từ đó ép nạn nhân tự cô lập ở khách sạn, không được liên lạc với ai. Sau đó chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để “giải quyết vụ việc” hoặc để “kiểm tra tài khoản”; hoặc liên hệ với gia đình nạn nhân để lừa đảo bằng cách chuyển tiền chuộc người.

Công an TPHCM khuyến cáo, Công an TP không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân tự chuyển tiền để xác minh, điều tra. Khi nhận được cuộc gọi lạ xưng là Công an, Viện KSND, Tòa án… người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Người dân không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi có yêu cầu qua điện thoại; nếu có nghi ngờ thì hãy bình tĩnh cúp máy, gọi đến số tổng đài của Công an TPHCM (113) hoặc đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất để trình báo.