VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thành (SN 1965, ở Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thành có quan hệ họ hàng với vợ chồng chị N.T.M.H (SN 1984) và anh L.X.T (SN 1979). Vợ chồng chị H. có 3 người con, trong đó có cháu N. (SN 2019).

Khoảng 18h30 ngày 29/5/2025, Thành điều khiển xe máy chở cháu nội 5 tuổi, tên Đ. đến nhà vợ chồng chị H. chơi. Khi đó anh T. không có nhà, chỉ có chị H. đang ngồi ăn cơm cùng các con tại khu vực phòng bếp ở tầng 1.

Thành vào trong nhà, ngồi ở ghế sofa phòng khách cạnh bếp xem điện thoại, trong khi đó cháu Đ. tự chơi với mọi người rồi đi vào phòng học ở tầng 1 chơi với con trai chị H.

Do cháu Đ. nghịch sách vở, đồ đạc nên bị mắng. Nghe tiếng cháu nội bị mắng, bị can Thành đứng dậy đi vào xem có việc gì xảy ra. Cùng lúc đó, cháu N. con chị H. cũng đi theo rồi trèo lên giường tầng chơi cùng cháu Đ.

Thấy vậy, Thành yêu cầu cả hai cháu đi xuống. Thành dùng tay đỡ cháu Đ. xuống đất trước, rồi khi cháu Đ. bỏ chạy ra ngoài phòng khách, cháu N. cũng di chuyển xuống đất theo các bậc cầu thang.

Khi đi được khoảng 2 bậc cầu thang thì cháu N. dang tay, mục đích để Thành bế đỡ xuống. Quá trình đỡ bé gái xuống đất, Thành chạm vào bộ phận nhạy cảm của cháu bé nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé gái.

Theo cáo trạng, bị can đã đứng đối diện, áp sát bé gái rồi giở trò đồi bại với cô bé. Khi cháu bé kêu đau, người họ hàng mới dừng lại, nói “Không sao, không sao” rồi bế bé gái đặt xuống nền nhà. Sau đó, Thành ra ghế sofa ở phòng khách ngồi chơi một lúc rồi đi về.

Đến khoảng 20h cùng ngày, mẹ bé N. tắm cho con thì thấy bé kêu đau ở bộ phận sinh dục. Chị H. hỏi chuyện thì được con kể lại sự việc. Khi đó, bố của N. đã quay video, ghi lại lời kể về việc con gái mình bị người họ hàng xâm hại, rồi tìm đến nhà Thành để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, Thành không thừa nhận nên khuya cùng ngày, mẹ cháu N. đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thành.

Ngày 30/5/2025, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tại CQĐT, ban đầu Thành khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, nhưng sau đó ông ta thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan tố tụng, dù sau này bị can Nguyễn Văn Thành không nhận tội, nhưng lời khai ban đầu của ông ta phù hợp với kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em; phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Cáo buộc cho rằng, đủ cơ sở xác định Nguyễn Văn Thành có hành vi xâm hại bé gái 6 tuổi. Đối với lời khai của bé N. cho hay, trước đó bị can đã nhiều lần xâm hại tình dục với cô bé, CQĐT cho rằng ngoài lời khai của bé gái, cơ quan công an không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, vợ chồng chị H. không có yêu cầu bồi thường về dân sự.