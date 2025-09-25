Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã chính thức thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Theo quy định tại Luật này, Chính phủ được giao trách nhiệm quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là người bị hại.

Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định: "Người chưa thành niên là bị hại" là người dưới 18 tuổi trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

Luật cũng quy định trường hợp người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần phải cứu chữa kịp thời nhưng người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay thì có thể sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo Trợ trẻ em cho họ. Người có nghĩa vụ bồi thường phải thực hiện hoàn trả Quỹ theo quy định.

Theo dự thảo Nghị định, người chưa thành niên là bị hại cần cứu chữa kịp thời là các trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị xâm phạm đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Các Quỹ Bảo trợ trẻ em ở bộ, ngành, địa phương do cơ quan tương ứng thành lập và được giao cho cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập quản lý.

Dự thảo Nghị định do Bộ Y tế soạn thảo đang lấy ý kiến rộng rãi nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, cũng như quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em đối với các trường hợp cần cứu chữa kịp thời nhưng người bồi thường chưa thể thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay. Đồng thời, cũng quy định nghĩa vụ hoàn trả Quỹ của người có nghĩa vụ bồi thường.

Đáng chú ý, theo đề xuất của Bộ Y tế, mức chi tối đa cho người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Với mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng, mức chi tối đa tương ứng là 234 triệu đồng.

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định trước ngày 15/10 và Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cùng thời điểm Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực.

Về điều kiện sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em, dự thảo Nghị định quy định rõ chỉ thực hiện khi có đủ các điều kiện gồm: Người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần cứu chữa kịp thời tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người có nghĩa vụ bồi thường thuộc một trong 7 trường hợp sau:

- Thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Đã chết.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

- Đang bị tạm giam, tạm giữ, truy nã, đang chấp hành án phạt tù.

- Chưa xác định được người phải chịu trách nhiệm bồi thường.

- Chưa có nguồn kinh phí để bồi thường ngay.

Dự thảo Nghị định cũng bao gồm các quy định chi tiết liên quan đến hồ sơ đề nghị sử dụng kinh phí, trình tự thủ tục cũng như nguồn ngân sách chi cho Quỹ Bảo trợ trẻ em.