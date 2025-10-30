Sáng 14/10, bà Đặng Huệ Đông chia sẻ tin vui đã tìm được con trai mất tích sau 18 năm trên mạng xã hội. Trong đoạn video, bà và chồng ôm chặt nhau bật khóc: “Con trai tôi thực sự đã được tìm thấy rồi! Ngàn lời cũng không diễn tả hết lòng biết ơn!”. Cậu bé tên Diệp Thụy Thông, hiện sống khỏe mạnh và đã vào đại học.

Bà cho biết đã chuẩn bị 50-60 bàn tiệc đoàn viên để cảm ơn tất cả mọi người từng giúp đỡ gia đình, chào đón những điều may mắn tiếp tục lan tỏa.

Diệp Thụy Thông bị bắt cóc khi 9 tháng tuổi. Ảnh: QQ

Ngày 12/11/2007, khi mới 9 tháng tuổi, Diệp Thụy Thông bị một nhóm người trên chiếc xe tải nhỏ bắt cóc trước cửa nhà tại thôn Thượng Địa, thị trấn Liêu Bộ, TP Đông Quan. Suốt 18 năm qua, cha mẹ Thụy Thông cùng lực lượng công an chưa một lần từ bỏ việc tìm kiếm cậu bé.

Trước đó, trong thông tin tìm người thân, gia đình mô tả Thụy Thông khi nhỏ có làn da ngăm, mắt một mí, sống mũi hơi thấp, sau đầu có một vết bớt đỏ, to như miệng cốc.

Sáng 12/10 vừa qua, bà Đặng nhận được cuộc gọi của cảnh sát địa phương, thông báo đã có manh mối về con trai. Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục gọi khẳng định cậu bé đã được tìm thấy, kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp.

Bà Đặng nhớ lại, vụ bắt cóc con trai bà khác với đa số vụ mua bán trẻ em trước đây. Kẻ xấu ra tay giữa ban ngày. “Tôi và hàng xóm tận mắt nhìn thấy bọn chúng mở cửa xe, túm lấy con trai tôi, rồi phóng xe bỏ chạy”.

Không giống những phụ huynh chỉ phát hiện khi con đã mất tích một thời gian, ngay khi chứng kiến con bị bắt lên xe, bà Đặng lập tức hô hoán người thân và hàng xóm, chạy đi tìm xe đuổi theo. Dù nhìn thấy chiếc xe nghi phạm phía trước, họ vẫn không thể đuổi kịp. “Trên đường tôi đã báo cảnh sát, nhưng thời điểm đó kinh nghiệm xử lý loại án này còn rất hạn chế”. Kể từ khoảnh khắc ấy, vợ chồng bà không còn thấy con nữa.

Hành trình 18 năm tìm con là chuỗi ngày dài gian khổ. Cũng như bao gia đình cùng cảnh ngộ, họ vừa buôn bán mưu sinh, vừa rong ruổi khắp nơi trên các con phố, dán từng tờ thông báo tìm trẻ lạc.

Cha mẹ ôm nhau bật khóc khi biết tin đã tìm được con. Ảnh: QQ

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, họ liên tục đăng tải, chia sẻ thông tin. Mỗi khi có gia đình khác tìm được con, họ lại tìm đến hiện trường, đứng trước ống kính và nhắc lại thông tin về con trai hết lần này đến lần khác.

Trong suốt 18 năm đó, bà Đặng không nhớ mình đã trải qua bao lần tuyệt vọng, bao đêm rơi nước mắt vì cảm giác tội lỗi của một người mẹ. Nhưng niềm hi vọng chưa bao giờ tắt, và năm nay, bà đã nhận được phép màu từ cảnh sát Đông Quan.

Sau khi biết tin con còn sống và đã tìm ra tung tích, bà cùng chồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Niềm vui quá lớn khiến bà sốt cao liên tục, truyền nước cũng không hạ được nhiệt. Dù vậy, bà vẫn cố gắng mạnh mẽ để báo tin vui tới từng người thân, từng người đồng hành suốt hành trình tìm con.

Bà cho biết hiện vẫn chưa rõ cảnh sát đã tìm ra Thụy Thông bằng cách nào. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sáng 14/10, bà cũng chưa kịp biết con bị ai bắt cóc, bị bán đi đâu, sống với ai và đã trải qua những gì. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu con trai 18 tuổi “rất khỏe mạnh, cao 1m83, trông rất tuấn tú và đang học đại học".

Cuối cùng, hành trình tìm con suốt gần hai thập kỷ đã khép lại với một cái kết trọn vẹn, gia đình đã được đoàn tụ.