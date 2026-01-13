Theo phản ánh từ người dân cùng các đoạn video đăng tải trên mạng, sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 6/1. Giữa thời tiết giá rét, một bé gái khoảng 10 tuổi bị mẹ bắt quỳ dưới đất và di chuyển bằng đầu gối, thông tin từ Sina.

Nhiều người đi đường chứng kiến không khỏi xót xa, song khi họ lên tiếng can ngăn, người mẹ lại tỏ thái độ kích động, thậm chí có lời lẽ gay gắt.

Video bé gái vừa quỳ vừa di chuyển bằng đầu gối theo mẹ được người dân ghi lại. Nguồn: Sohu

Ông Từ, người đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội cho biết: “Tôi thấy một học sinh tiểu học quỳ sát đất, nhích từng chút một về phía trước. Vì thời tiết quá lạnh, nhiều người qua đường không nỡ nhìn tiếp.

Một phụ nữ đã tiến đến gần, khuyên người mẹ không nên phạt con theo cách đó nhưng lại xảy ra tranh cãi. Chỉ khi đến cổng khu dân cư, đứa trẻ mới được đứng dậy”.

Bé gái bị mẹ phạt quỳ gối di chuyển gây bức xúc. Ảnh: Sina

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chuyên viên tư vấn của nhà trường nơi bé gái theo học đã có buổi trao đổi trực tiếp với người mẹ. Ban đầu, người mẹ khăng khăng đây là cách dạy con của riêng mình và không cần ai can thiệp. Nhưng sau 2 giờ được đội ngũ giáo viên kiên trì phân tích, thuyết phục, người mẹ hứa sẽ chú ý hơn đến cách giáo dục con để tránh những hành vi cực đoan.

Chính quyền địa phương và ban quản lý khu phố cũng đã được báo cáo về vụ việc, khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giáo dục trong gia đình.

Bác sĩ Kiều Dĩnh, Trưởng khoa Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải cho biết, về bản chất, người mẹ này đã có hành vi ngược đãi về mặt tinh thần đối với con cái, thậm chí là ngược đãi thể xác khi đứa trẻ bị ép quỳ và di chuyển bằng đầu gối trên mặt đất lạnh.

Bà nhấn mạnh, điều quan trọng lúc này là đánh giá tình trạng sức khoẻ và tâm lý của trẻ, nhằm xác định xem sự việc có gây ra lo âu, trầm cảm hay giận dữ nghiêm trọng hay không, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo vệ.

Ngoài ra, tâm lý của phụ huynh cũng cần được lưu ý. Khi video được lan truyền rộng rãi, cộng đồng mạng có thể chỉ trích, thậm chí trút giận lên người mẹ, dễ gây thêm tổn thương cho mối quan hệ giữa mẹ và con.

Vì vậy, các nền tảng truyền thông đã hạn chế không công bố thông tin cụ thể về trường học hay địa chỉ của hai mẹ con, nhằm tránh gây thêm tổn hại tâm lý cho trẻ và hạn chế đưa tên tuổi người liên quan vào cơn bão bình luận.

Chuyên gia này nhấn mạnh, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cần được theo dõi và điều chỉnh lâu dài. Là người khởi xướng hành vi, người mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn tình cảm gia đình. Phương pháp giáo dục bằng bạo lực sẽ dẫn đến hệ quả tiêu cực.

Ngoài ra, các chuyên gia pháp lý cho rằng, chính quyền địa phương và nhà trường cũng cần cung cấp kiến thức cho phụ huynh về các rủi ro pháp lý khi áp dụng các hình phạt cực đoan.

Một luật sư cho hay, pháp luật có nhiều quy định bảo vệ trẻ vị thành niên và chống bạo lực gia đình. Nếu hành vi của cha mẹ vượt quá giới hạn cho phép, pháp luật sẽ can thiệp và xử lý.

Nhiều ý kiến chuyên gia và cộng đồng mong người mẹ có thể kiềm chế cảm xúc, tăng cường giao tiếp tích cực với con gái. Trên con đường trưởng thành, trẻ không tránh khỏi những va vấp, nhưng chính sự động viên, thấu hiểu và đồng hành của gia đình sẽ là động lực giúp các em lớn khôn lành mạnh.