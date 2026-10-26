6 năm qua từ khi con bị chẩn đoán sống thực vật, anh Phạm Văn Long chưa một ngày rời xa con, vẫn kiên trì đưa bé đến bệnh viện tập vật lý trị liệu với hy vọng mỗi ngày tốt lên một chút.

Tai nạn bất ngờ từ người say rượu đi ngược chiều

Nhiều năm qua, mỗi ngày vợ chồng anh Phạm Văn Long (36 tuổi, trú tại Bà Rịa, TPHCM) đều đưa con gái đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cách nhà 10km để tập phục hồi chức năng.

6 năm trước, bé Phạm Lê Nhã Uyên (sinh năm 2017, tên ở nhà là Chip) gặp tai nạn giao thông, tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Long nhớ lại hôm ấy là 3/8/2020, hai cha con đang trên đường mua tã về nhà. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 500-700m, một người say rượu đi ngược chiều bất ngờ tông vào hai cha con. Anh Long bị gãy xương vai, vỡ bánh chè cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Bé Chip cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 chấn thương sọ não nghiêm trọng dù đã đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh bé Chip trước đây (trái) và trong phòng cấp cứu. Ảnh: GĐCC.

Cô bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những lời bác sĩ thông báo khiến ba mẹ của bệnh nhi gần như sụp đổ: Con khó có thể qua khỏi, còn nếu sống sót, khả năng cao sẽ phải sống thực vật suốt đời.

Những ngày sau đó, anh Long túc trực bên con trong phòng hồi sức tích cực, chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi một phép màu.

Chip hôn mê sâu suốt 24 ngày mới mở mắt và chưa nhận biết mọi thứ xung quanh. Sau khoảng 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tình trạng của bé vẫn không khả quan. Trẻ liên tục sốt, viêm phổi, nhiều lần phải chống chọi với những đợt bệnh nặng. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa con về nhà.

Chip được chuyển về Bệnh viện Bà Rịa. Do bệnh nhi chưa thể cai thở máy, gia đình mua máy tạo oxy để đưa con về nhà, dù trong lòng vẫn đầy bất an. Hai năm liên tiếp sau tai nạn, di chứng tổn thương não và các vấn đề về phổi khiến bé thường xuyên sốt, ho, phải nhập viện. Có những khoảng thời gian, số ngày Chip ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

Nhưng vợ chồng anh Long chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi. Những lần vợ nghỉ sinh con, anh Long lại đảm nhiệm một mình bế con đi tập vật lý trị liệu.

Gia đình thuê người đến nhà tập cho Chip, đồng thời đưa bé đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Những buổi tập nối tiếp nhau ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.

Vợ chồng anh Long kiên trì mỗi ngày đưa con đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Ảnh: GĐCC.

Có thời điểm, chưa mua được xe chuyên dụng, anh Long phải bế con lên tận tầng 4 để tập. Khi Chip lớn dần, nặng khoảng 26kg, việc bế con ngày càng khó khăn. Anh tìm mua xe chuyên dụng để con có thể ngồi thuận tiện hơn trên đường đến bệnh viện.

Nhà cách nơi tập gần 10km nhưng quãng đường ấy chưa bao giờ là lý do để người cha ngừng đưa con đi. Có những ngày bé không chịu ngồi xe, anh vẫn phải tìm cách bế con. Buổi tối, gia đình tiếp tục duy trì các buổi tập tại nhà.

Đọc ánh mắt con để tiếp tục hy vọng

Chip hiện không thể nói thành lời. Những âm thanh bé phát ra chỉ là tiếng “a”, “ơ”; phần lớn nhu cầu và cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt.

“6 năm tôi chỉ giao tiếp với con bằng ánh mắt, tôi hiểu khi nào con muốn gì, khi nào con không thoải mái và khi nào con cần được dỗ dành", người cha chia sẻ.

Anh Long không rõ tương lai con gái sẽ như thế nào. Anh chọn cách đơn giản nhất: Tiếp tục tập cho con, từng ngày một.

Chip cải thiện dần dần sau mỗi ngày tập luyện. Ảnh: GĐCC.

Theo thông tin tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Chip tiếp tục được tập luyện với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Những ngày đầu, bé còn yếu cơ cổ, khó kiểm soát đầu, tay chân thường xuyên gồng cứng và chưa thể duy trì tư thế ngồi lâu. Sau thời gian kiên trì tập luyện, bé đã kiểm soát đầu cổ tốt hơn, có thể ngồi và chống tay trong một khoảng thời gian nhất định.

6 năm sau những lời tiên lượng nặng nề năm nào, gia đình anh Long vẫn đang bền bỉ đi tiếp. Chip chưa thể nói chuyện hay sinh hoạt như những đứa trẻ cùng tuổi.

Anh Long hy vọng không nhất thiết phải là một ngày con hoàn toàn khỏe mạnh chỉ mong có cơ hội để con tiến bộ thêm một chút, được chăm sóc tốt hơn.

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